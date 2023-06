Vema-Maklerumfrage Die 3 Makler-Lieblinge unter den Tier-Krankenversicherern

Im vergangenen Jahr trat die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft. Damit stiegen die Kosten für die tierärztlichen Leistungen drastisch. Laut einer Umfrage des Statista Global Consumer Survey gibt der Großteil der deutschen Haustierhalter über 50 Euro jährlich für tierärztliche Behandlungen aus. Bei 40 Prozent liegen die Ausgaben sogar bei über 100 Euro. 13 Prozent zahlten zwischen 201 und 500 Euro. Rund 4 Prozent der Befragten mussten besonders tief in die Tasche greifen: Sie haben in den vergangenen zwölf Monaten nach eigenen Angaben 500 Euro oder mehr bei Tierärzten ausgegeben.

Aus Angst vor hohen Tierarztkosten spielen immer mehr Tierhalter mit dem Gedanken, eine Krankenversicherung für ihren Hund oder ihre Katze abzuschließen. In einer Umfrage von Heute und Morgen geben 48 Prozent der befragten Tierbesitzer an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Damit sie sich für eine Police entscheiden, muss sie laut Studie vor allem mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis (65 Prozent) und einer guten Produktqualität (46 Prozent) überzeugen. Auch Testurteile, Weiterempfehlungen und das Anbieterimage spielen eine Rolle.

Die Top-10-Liste der beliebtesten Anbieter von Tierkrankenversicherungen führt aktuell die Allianz an. 24 Prozent der Befragten nennen den Versicherer als ihre erste Wahl. Erst mit größerem Abstand folgen Agila, Hanse Merkur, Uelzener, Barmenia und Pet Protect.

Fast jeder 3. Abschluss über Vermittler

Obwohl die meisten Abschlüsse von Tierkrankenversicherungen (60 Prozent) online erfolgen, schließt immerhin beinahe jeder dritte (29 Prozent) Neukunde seine Tierkrankenversicherungen über Versicherungsvertreter oder Makler telefonisch oder vor Ort ab. Welche Anbieter die Makler dabei bevorzugen, ermittelte die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema.

Die Maklergenossenschaft mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen mehr als 4.400 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten.

Allianz nicht auf der Top-3-Liste der Vema-Makler

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, müssen sie nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte nennen.

Nach den Makler-Favoriten im Segment Unfallversicherung sowie Funktionelle Invaliditätsvorsorge stellen wir nun die Makler-Lieblinge unter den Tier-Krankenversicherern vor. Mit 28,57 Prozent der Nennungen führt die Barmenia die Top-3-Liste der beliebtesten Anbieter an. Es folgen die Uelzener mit 21,09 Prozent und die Hanse Merkur mit 15,37 Prozent. Der Endkunden-Favorit Allianz taucht nicht in der Top-3 auf.