Mehr Premium-Tarife Die 38 besten Kfz-Versicherungen 2022

Für das Kfz-Rating 2022 hat Franke und Bornberg 177 Tarife und 399 Tarifvarianten von 81 Gesellschaften untersucht. 38 Tarife haben die Forscher mit der Bestnote FFF+ („hervorragend“) ausgezeichnet.

Nagelneuer BMW M2: Auch in der Autoversicherung sind die Premium-Produkte besser geworden.

Pünktlich zur Kfz-Wechselsaison veröffentlicht das Analysehaus Franke und Bornberg eine Studie, die die Qualität der Kfz-Versicherungen untersucht. Dem Rating liegen 399 Tarifvarianten von 81 Gesellschaften zugrunde. Weil Franke und Bornberg nur die jeweils leistungsstärkste Tarifkonstellation berücksichtigt, fließen aktuell 177 Tarife mit 70 Leistungsaspekten ins Rating mit ein.

Basis-Tarif wird schlechter, Premium-Tarif besser

Das Gesamtfazit der Forscher: Der Basis-Tarif wird schlechter, der Standard-Tarif ist mehr oder weniger gleich geblieben, und zusätzlich gibt es bei vielen Gesellschaften einen neuen Premium-Tarif. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Tarifangebot insgesamt um rund 10 Prozent gestiegen.

Insbesondere im Premiumsegment steigen laut Studie zudem die Leistungsgrenzen. So sind zum Beispiel Folgeschäden bei Tierbiss im Basistarif selten versichert, während Standardprodukte für 3.000 bis 5.000 Euro aufkommen. Premium-Tarife leisten mittlerweile bis zu 10.000 Euro und bei Elektrofahrzeugen sogar bis 20.000 Euro.

Auch in anderen Bereichen erweitern Versicherer ihre Leistungen für Elektrofahrzeuge. Franke und Bornberg berücksichtigt bei Teilkasko-Tarifen erstmals Elektrokriterien wie Ladekabel und Ladestation. Bei Vollkasko-Tarifen zählen Brems-, Betriebs- und Bruchschäden jetzt zu den relevanten versicherten Gefahren. Ebenfalls neu im Kriterienkatalog ist die All-Risk-Deckung für den Akkumulator. Einige vorhandene Kriterien wurden verständlicher formuliert und die Benchmark an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst.

Das Ergebnis

Beim Kfz-Rating 2022 schaffen es 38 von insgesamt 177 Tarifen (21 Prozent) auf die Top-Position FFF+ („hervorragend“). Im vergangenen Jahr waren 22 Prozent der Tarife mit FFF+ bewertet worden. Weitere 51 Tarife (29 Prozent) erreichten die zweitbeste Note FFF („sehr gut“). Am unteren Ende der Bewertungsskala finden sich 30 „ausreichende“ Tarife (F+). Einen Tarif halten die Forscher für „mangelhaft“ (F). Die schlechteste Note „ungenügend (F-) haben sie kein einziges Mal vergeben.

Diese Versicherer haben für einen oder mehrere Tarife die Bestnote (FFF+) erhalten (alphabetisch sortiert):

· ADAC Autoversicherung

· Allianz

· Alte Leipziger

· AXA

· Baloise

· DBV Beamten

· DEVK

· Dialog

· Ergo

· Feuersozietät Berlin Brandenburg

· Generali

· Gothaer

· Hamburger Feuerkasse

· HDI Versicherung

· HUK COBURG

· HUK24

· Itzehoer

· Kravag Logistic

· KRAVAG

· Öffentliche Braunschweig

· Provinzial Nord

· Provinzial (ehemals Westfälische)

· R+V

· Rheinland

· Rhion

· Saarland

· Sparkassen DirektVersicherung AG

· Sparkassen-Versicherung Sachsen

· uniVersa

· Versicherungskammer Bayern

· VHV

· VRK

· WGV

· Württembergische

· WWK.