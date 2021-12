Deutscher Versicherungs-Award 2021 Die 38 Top-Versicherer in puncto Leistung, Preis und Service

„Versichern ist Vertrauenssache“, steht für Michael Franke fest. Doch niemand sollte blind vertrauen müssen, so der Geschäftsführer des auf Versicherungen spezislisierten Analysehauses Franke und Bornberg weiter. „Daher prüfen wir Produkte und Versicherer auf Herz und Nieren.“

Die jeweils drei am besten abschneidenden Anbieter werden von Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender NTV und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) alljährlich mit dem „Deutsche Versicherungs-Award“ ausgezeichnet. Bei der aktuellen Ausgabe wurden diese 38 Preisträger aus 25 Produktbereichen prämiert:

Preisträger Deutscher Versicherungs-Award 2021

Produktbereich Preisträger (alphabetisch sortiert) Sicherheitsorientierte Altersvorsorge Allianz Stuttgarter Volkswohl Bund Chancenorientierte Altersvorsorge Allianz Alte Leipziger Continentale Kfz-Versicherung Allianz Cosmos Direkt Huk-Coburg Kfz-Versicherung Elektro Allianz Huk-Coburg Württembergische Motorradversicherung Huk-Coburg Itzehoer VGH Wohnmobilversicherung Allianz Generali Huk-Coburg Rechtsschutzversicherung Arag Deurag WGV Privathaftpflichtversicherung Die Haftpflichtkasse Gothaer VHV Tierhalterhaftpflichtversicherung Die Haftpflichtkasse Gothaer VHV Hausratversicherung Ammerländer Die Haftpflichtkasse VHV Wohngebäudeversicherung Continentale DEVK Huk-Coburg PKV-Vollversicherung Grundschutz Allianz Hallesche R+V PKV-Vollversicherung Standardschutz Arag Axa Süddeutsche PKV-Vollversicherung Topschutz Arag Continentale Hallesche PKV für Beamte Debeka Huk-Coburg Nürnberger Stationäre Zusatzversicherung Arag Gothaer Universa Ambulante Zusatzversicherung Axa Barmenia DKV Zahnzusatzversicherung Arag Süddeutsche Universa Risikolebensversicherung Allianz Delta Direkt Europa Unfallversicherung Adcuri VHV Zurich Berufsunfähigkeitsversicherung Allianz Ergo HDI Erwerbsunfähigkeitsversicherung Axa Continentale Zurich Grundfähigkeitsversicherung Allianz Nürnberger Swiss Life Cyberversicherung Basler HDI Provinzial Nord-West Betriebshaftpflichtversicherung Allianz VHV Westfälische Provinzial

Preisträger des Deutschen Versicherungs-Awards 2021 (alphabetisch sortiert, jew. Testsieger kursiv und unterstrichen )

Quelle: DISQ / Franke und Bornberg / ntv

Die Produktanalyse führte Franke und Bornberg anhand von mehr als 5.000 Datensätzen zu den Versicherungen durch. Dabei bildeten Leistungen sowie Beitragshöhe die Bewertungsgrundlagen. In das Gesamtergebnis der einzelnen Kategorien flossen die Ergebnisse mit 66,6 Prozent ein.

Das restliche Drittel macht die vom DISQ bewertete Qualität der Dienstleistungen aus. Ausgewertet wurden dafür rund 1.000 Service-Kontakte in Form von Internetanalysen sowie testweise durchgeführte Beratungsgespräche per Telefon und Anfragen per E-Mail.

Fazit: „Die Versicherer sind in puncto Kundenorientierung sehr unterschiedlich aufgestellt“, berichtet DISQ-Geschäftsführer Markus Hamer. Den besten Service bieten demnach die Allianz (Testsieger), Die Haftpflichtkasse und die Westfälische Provinzial.

Die jeweiligen Gesamtsieger in sechs Produktkategorien sehen Sie in der Bilderstrecke oben.