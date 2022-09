Zähne und Reisen Die 4 beliebtesten Krankenzusatzversicherungen in Deutschland

Die Zahnzusatzversicherung ist die am häufigsten abgeschlossene Zusatzkrankenversicherung in Deutschland. Das zeigt eine Umfrage der Gothaer Versicherung. Von den 35 Prozent der Befragten, die eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben, gaben 70 Prozent an, über eine Zahnzusatzversicherung zu verfügen.

Jeder 2. hat eine Reiseversicherung

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) besitzt eine Auslandsreisekrankenversicherung. Auf eine besonders gute Versorgung im Falle eines Krankenhausaufenthalts setzen 43 Prozent. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) gibt an, über eine ambulante Zusatzversicherung zu verfügen.

Insgesamt ist die Zahl der Zusatzversicherungen in den vergangenen zwölf Jahren laut Studie um ein Drittel gestiegen.