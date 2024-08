Der Fachkräftemangel macht es auch Versicherern schwer, geeigneten Kandidaten für ihre offenen Ausbildungsstellen zu finden. So konnten 2023 zwei Drittel deutscher Versicherer nicht alle Stellen für Azubis und duale Studierende besetzten. Das zeigt die aktuelle Ausbildungsumfrage der Versicherungswirtschaft, die vom Arbeitgeberverband der Versicherungswirtschaft (AGV) und dem Bildungsverband der Versicherungswirtschaft (BWV) durchgeführt wurde.

Auch wenn der Anteil der unbesetzten Stellen mit unter 10 Prozent insgesamt eher gering ist – je besser ein Unternehmen in den Augen der potenziellen Auszubildenden dasteht, desto größer sind seine Chancen, alle offenen Stellen mit Top-Nachwuchskräften zu besetzen. Doch welche Firmen werden in ihrer Rolle als Ausbilder als besonders attraktiv wahrgenommen? Dieser Frage ging die Kölner Ratingagentur Servicevalue in Kooperation mit der Welt in ihrer Untersuchung „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2024“ nach.

Bei der Studie wurden Daten für knapp 4.000 Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie ausgewertet. Die Versicherer ordneten die Forscher dabei dem Dienstleistungsbereich zu.

Image und Attraktivität

In einer bundesweiten Online-Umfrage fragten die Forscher nach dem Image und der Attraktivität von Unternehmen als Ausbildungsbetrieb. Das Image definierten sie dabei als das allgemeine Stimmungsbild in Bezug auf das jeweilige Unternehmen und die Attraktivität als die Anziehungskraft, die das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb ausübt. Die Antworten erfolgten anhand einer fünfstufigen Skala mit 1 als Bestwert und 5 als schlechtester Wert.

„Die Bewertungen hängen auch von den individuellen Erwartungen und Erfahrungen der Befragten ab: Positive wie auch negative Assoziationen können den Gesamteindruck mitprägen, allgemeine Kenntnisse und konkrete Informationen von Anderen ebenso“, erklären die Forscher.

Knapp 600.000 Urteile

Für die Auswertung bildeten die Forscher je Unternehmen einen ungewichteten Mittelwert, der über die Positionierung im Ranking nach Wirtschaftszweig entscheidet. Überdurchschnittlich gut bewertete Unternehmen erhielten die Auszeichnung „hohe Attraktivität“. Innerhalb dieser Gruppe wiederum überdurchschnittlich bewertete Unternehmen erhielten die Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“. Der aktuellen Untersuchung liegen laut Servicevalue knapp 600.000 Urteile zugrunde.

Mit einem Mittelwert von 2,47 führt eine Versicherungsgesellschaft das Ranking der attraktivsten Dienstleistungsunternehmen an. Welche Versicherung das ist und welche vier weiteren Versicherer zu den beliebtesten Ausbildungsbetrieben zählen, zeigt unserer Bilderstrecke.

1 / 6