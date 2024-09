In einer Welt, in der die Börsen zwischen Euphorie und Panik schwanken, suchen Anleger nach dem heiligen Gral der Geldanlage: stabile Erträge bei überschaubarem Risiko. Klingt wie die Quadratur des Kreises? Nicht ganz. Income-ETFs haben sich in den letzten Jahren als solide Säule für Investoren erwiesen, die der Marktvolatilität trotzen wollen.

Income-ETFs versprechen, die Kunst der Dividendenauswahl mit der präzisen Mechanik eines passiven Indexfonds zu verbinden. Das Ergebnis: Ein Instrument, das regelmäßige Ausschüttungen liefert, ohne dass Sie nachts wegen einzelner Unternehmensnachrichten wach liegen müssen.

Morningstar hat das Segment der Einkommens-ETFs genauer unter die Lupe genommen und präsentiert 5 Fonds, die ein Gold-Rating erhalten haben. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis einer Analyse, die Faktoren wie Stabilität, Kosteneffizienz und langfristige Perspektiven berücksichtigt.

Was macht Income-ETFs so attraktiv?

Bevor wir uns die Top-Performer ansehen, ist es wichtig zu verstehen, warum Income-ETFs für viele Anleger so interessant sind:

Regelmäßige Ausschüttungen: Einkommens-ETFs zielen darauf ab, kontinuierliche Erträge in Form von Dividenden oder Zinszahlungen zu generieren. Diversifikation: Durch die Investition in einen breiten Korb von Wertpapieren reduzieren diese ETFs das Einzeltitelrisiko. Kostengünstig: Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds haben ETFs in der Regel niedrigere Verwaltungsgebühren. Transparenz: Die Zusammensetzung des ETF-Portfolios ist jederzeit einsehbar. Liquidität: ETFs können während der Börsenhandelszeiten leicht ge- und verkauft werden.

Worauf sollten Anleger bei der Auswahl von Income-ETFs achten?

Bei der Wahl eines Income-ETFs sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Stabile Ausschüttungen : Achten Sie nicht nur auf die höchste Rendite, sondern auch auf die Kontinuität der Ausschüttungen.

: Achten Sie nicht nur auf die höchste Rendite, sondern auch auf die Kontinuität der Ausschüttungen. Dividendenwachstum : ETFs, die in Unternehmen mit wachsenden Dividenden investieren, können langfristig attraktiver sein.

: ETFs, die in Unternehmen mit wachsenden Dividenden investieren, können langfristig attraktiver sein. Qualität der Unternehmen : Ein Fokus auf finanziell gesunde Unternehmen kann das Risiko von Dividendenkürzungen minimieren.

: Ein Fokus auf finanziell gesunde Unternehmen kann das Risiko von Dividendenkürzungen minimieren. Kosten : Die laufenden Kosten (TER) sollten im Verhältnis zur erwarteten Rendite stehen.

: Die laufenden Kosten (TER) sollten im Verhältnis zur erwarteten Rendite stehen. Indexmethodik: Verstehen Sie, nach welchen Kriterien der zugrunde liegende Index zusammengestellt wird.

Die Top 5 Income-ETFs mit Morningstar Gold-Rating

Nun präsentieren wir Ihnen die fünf Income-ETFs, die von Morningstar mit dem Gold-Rating ausgezeichnet wurden. Diese ETFs zeichnen sich durch ihre solide Anlagestrategie, ein erfahrenes Managementteam und eine starke Muttergesellschaft aus.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Fidelity US Quality Income ETF

Morningstar-Kategorie: US Equity Income

Auflegung: 27.03.2017

27.03.2017 Performance 1 Jahr: 18,00 Prozent

18,00 Prozent Performance 3 Jahre: 38,08 Prozent

38,08 Prozent Performance 5 Jahre: 86,91 Prozent

86,91 Prozent Sum. lfd. Kosten: 0,25 Prozent

Der Fidelity US Quality Income ETF konzentriert sich auf qualitativ hochwertige US-Aktien mit stabilen Dividendenzahlungen. Seine Strategie kombiniert ein Qualitäts- und Volatilitäts-Exposure, was zu einem Portfolio führt, das sowohl auf Stabilität als auch auf Ertrag ausgerichtet ist.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG Ucits ETF

Morningstar-Kategorie: Europe Equity Income

Auflegung: 12.06.2017

12.06.2017 Performance 1 Jahr: 19,52 Prozent

19,52 Prozent Performance 3 Jahre: 38,44 Prozent

38,44 Prozent Performance 5 Jahre: 59,41 Prozent

59,41 Prozent Sum. lfd. Kosten: 0,55 Prozent

Dieser ETF bietet Zugang zu europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und berücksichtigt dabei ESG-Kriterien. Er zeichnet sich durch eine hohe Liquidität aus, was den Managern Flexibilität bei der Portfoliogestaltung ermöglicht.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Morningstar-Kategorie: Global Equity Income

Auflegung: 24.09.2019

24.09.2019 Performance 1 Jahr: 15,16 Prozent

15,16 Prozent Performance 3 Jahre: 28,69 Prozent

28,69 Prozent Performance 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,34 Prozent

Der Vanguard-ETF bietet eine globale Ausrichtung und konzentriert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen.

Trotz eines geringeren Qualitäts-Exposures überzeugt er durch seine breite Diversifikation und attraktive Rendite.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Fidelity Europe Quality Income Ucits ETF

Morningstar-Kategorie: Europe Equity Income

Auflegung: 30.10.2017

30.10.2017 Performance 1 Jahr: 14,72 Prozent

14,72 Prozent Performance 3 Jahre: 9,13 Prozent

9,13 Prozent Performance 5 Jahre: 41,79 Prozent

41,79 Prozent Sum. lfd. Kosten: 0,40 Prozent

Dieser ETF kombiniert den Fokus auf europäische Dividendenaktien mit einem starken Qualitäts-Exposure. Er investiert in Unternehmen, die sich durch Profitabilität, Wachstum und solide Bilanzen auszeichnen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG Ucits ETF

Morningstar-Kategorie: US Equity Income

Auflegung: 03.06.2021

03.06.2021 Performance 1 Jahr: 9,92 Prozent

9,92 Prozent Performance 3 Jahre: 27,54 Prozent

27,54 Prozent Performance 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,37 Prozent

Der SPDR-ETF konzentriert sich auf US-Unternehmen mit einer langen Historie steigender Dividenden, die sogenannten "Dividendenaristokraten". Zusätzlich berücksichtigt er ESG-Kriterien, was ihn für nachhaltigkeitsorientierte Anleger interessant macht.

Fazit: Income-ETFs als Baustein für stabile Portfolios

Income-ETFs können eine wertvolle Ergänzung für Anleger sein, die regelmäßige Erträge suchen, ohne auf die Vorteile der ETF-Struktur verzichten zu müssen. Die hier vorgestellten fünf ETFs mit Morningstar Gold-Rating bieten eine solide Grundlage für die Auswahl hochwertiger Income-Strategien.

Bedenken Sie jedoch, dass auch bei diesen Top-Performern eine sorgfältige Due Diligence unerlässlich ist. Berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Anlageziele, Ihre Risikotoleranz und den gesamtwirtschaftlichen Kontext, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.

Mit der richtigen Auswahl an Income-ETFs können Anleger ein robustes, ertragsorientiertes Portfolio aufbauen, das sowohl in Bullenmärkten als auch in volatileren Zeiten Stabilität und regelmäßige Einkünfte bietet.