Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stellt deutschen Rechtsschutzversicherern in diesem Jahr ein sehr gutes Zeugnis aus. Das Analysehaus hat im Auftrag des Nachrichtensenders NTV die Kombi-Produkte von 13 Rechtsschutzversicherern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Sowohl in der Leistungs- als auch in der Kostenanalyse konnte sich die Branche gegenüber dem Vorjahr verbessern. Nachdem die Anbieter 2021 noch mit „guten“ 78,2 von 100 möglichen Punkten abgeschnitten haben, kamen sie 2022 mit 81,2 Punkten auf das Qualitätsurteil „sehr gut“.

Tarife ohne Selbstbehalt günstiger als mit

So kommen diesmal die Noten „befriedigend“, „ausreichend“ und „mangelhaft“ kein einziges Mal vor. Fünf Rechtsschutzversicherer erzielen das Qualitätsurteil „sehr gut“, die weiteren acht schneiden mit einem „guten“ Ergebnis ab.

Des Weiteren stellten die Forscher bei ihrem Kosten- und Leistungsvergleich der Basis- und Premiumtarife mit und ohne Selbstbehalt ein spannendes Detail fest. So ist die jeweils günstigste Versicherung ohne Selbstbehalt kostengünstiger als die meisten Tarife mit 150 Euro Selbstbeteiligung – im Basis- wie auch Premium-Segment.

Über die Studie

Die DISQ-Forscher untersuchten die Kombinationsprodukte aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz – und zwar sowohl günstige Basis-Tarife wie auch leistungsstarke Premium-Tarife. In die Leistungsanalyse flossen allgemeine Tarifmerkmale, produktspezifische Leistungen, Vertragsbedingungen und Versicherungsumfang mit ein. Die Kostenanalyse auf Basis von drei Kundenprofilen behandelte die Beitragshöhen (Tarifkosten/Jahresprämien) der Tarife sowohl mit als auch ohne Selbstbehalt.

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels offizieller Unternehmensanfragen an 25 große Rechtsschutzversicherer. Zwölf Unternehmen gaben keine Auskunft und blieben deshalb im Test unberücksichtigt.