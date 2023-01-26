Ehrlich und gerecht Die 5 fairsten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

Wie fair verhalten sich Firmen gegenüber ihren Angestellten? Dieser Frage ging Servicevalue in seiner aktuellen Studie nach. Insgesamt knapp 1.000 Firmen wurden untersucht. Hier die 5 fairsten Arbeitgeber aus der Versicherungsbranche.

„Inwiefern stimmen Sie aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen zu, dass sich dieses Unternehmen fair gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern verhält?“ Diese Frage stellte Servicevalue mehr als 125.000 Bundesbürgern im Rahmen ihrer Studie „Deutschlands fairste Arbeitgeber“.

„Gerechte und ehrliche Haltung“

Bei der Studie, die das Forschungsinstitut zusammen mit der Monatszeitschrift Euro durchgeführt hat, wurden 997 Unternehmen untersucht. Fairness definieren die Forscher als „anständiges Verhalten sowie eine gerechte und ehrliche Haltung“.

Anhand der Urteile der Befragten bildeten die Forscher auf einer fünfstufigen Antwort-Skala für jedes Unternehmen einen ungewichteten Mittelwert, der die Positionierung im Ranking bestimmt. Je niedriger der Wert, desto besser die Bewertung. Liegt der Mittelwert eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Kategorie, wird dem Unternehmen die Wertung „Hohe Zustimmung“ zugeschrieben. Unternehmen, die auch innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich gut abschneiden, erhalten die Auszeichnung „Sehr hohe Zustimmung“. Hier die Unternehmen mit den niedrigsten und somit besten Werten in der Kategorie „Versicherungen“.

>> Weitere Studien zu den besten Arbeitgeber unter den Versicherern findest du hier, hier und hier.

Platz 5: SV Sparkassenversicherung 1 / 5 Büros der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart. Bildquelle: SV SparkassenVersicherung