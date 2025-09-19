Wie die Marktanteile im deutschen LV-Geschäft nach Brutto-Prämieneinnahmen verteilt sind und welche fünf Gesellschaften hier dominieren, zeigt eine aktuelle Studie.

Das Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste (KIVI) hat die Marktanteile verschiedener Gesellschaften am deutschen Erstversicherungsmarkt analysiert.

Das Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste (KIVI) hat seine aktuelle Marktanteilsstatistik für den deutschen Erstversicherungsmarkt veröffentlicht. Die Analyse erfasst 69 Versicherungsgruppen und -konzerne mit einem Prämienumsatz von mehr als 50 Millionen Euro brutto im Jahr 2024.

Die KIVI-Statistik basiert auf den direkten Bruttoprämien der deutschen Erstversicherungsunternehmen und wird jährlich vom Kölner Institut erstellt.

Allianz verteidigt Marktführung in Gesamtranking und LV-Ranking

Die Allianz Gruppe behauptet mit einem Marktanteil von 17,39 Prozent ihre Position als Marktführer im deutschen Erstversicherungsgeschäft. Dies entspricht einem Prämienvolumen von 42,1 Milliarden Euro. Besonders stark zeigt sich der Konzern in der Lebensversicherung (siehe Bildstrecke).

Auf Platz zwei des Gesamtrankings folgen die öffentlich-rechtlichen Versicherer mit einem kombinierten Marktanteil von 10,06 Prozent (24,4 Milliarden Euro). Sie wurden in der Studie allerdings nicht nach einzelnen Gesellschaften aufgesplittet. Die R+V Versicherungsgruppe folgt mit 6,45 Prozent auf Rang drei der deutschen Erstversicherer.

Methodische Anpassungen beeinflussen Rangfolge

Eine wichtige Neuerung der diesjährigen Statistik betrifft die Behandlung von Versicherern mit erheblichem Auslandsgeschäft. Das KIVI berücksichtigt nun bei Unternehmen mit mehr als 500 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien und einem Auslandsanteil über 50 Prozent nur noch das deutsche Geschäft.

Diese Anpassung wirkt sich besonders auf die Talanx Gruppe aus, die im Gesamtranking vom achten auf den zehnten Platz zurückfällt. Der Marktanteil der Allianz in der Schadenversicherung verringert sich durch diese Methode um etwa 2,5 Prozentpunkte, ohne jedoch die Spitzenposition zu gefährden.

Fusion stärkt Barmenia Gothaer

Eine bedeutende Veränderung im Marktgefüge stellt die Fusion von Barmenia und Gothaer zur Barmenia Gothaer Gruppe dar. Das fusionierte Unternehmen erreicht mit 3,37 Prozent Marktanteil den neunten Platz im Gesamtranking und dringt erstmals in die Top Ten vor.

Weitere strukturelle Entwicklungen umfassen die Übernahme der ADAC Zuhause Versicherung durch die Allianz sowie die Eingliederung der Neodigital Autoversicherung in die Huk-Coburg-Gruppe. Die Element Insurance schied aufgrund ihrer Insolvenz aus der Statistik aus.

Konzentration bleibt moderat

Die Konzentrationsgrade im deutschen Versicherungsmarkt erweisen sich im europäischen Vergleich als moderat. Die zehn größten Anbieter vereinen 67,02 Prozent des Gesamtmarktes auf sich. In der Krankenversicherung zeigt sich erwartungsgemäß die höchste Konzentration mit 78,21 Prozent bei den Top Ten.

Der durchschnittliche Marktanteil pro Anbieter liegt bei 1,42 Prozent. Die erfassten 69 Versicherungsgruppen decken 98,23 Prozent des deutschen Erstversicherungsmarktes ab, der 2024 ein Gesamtvolumen von 242,3 Milliarden Euro erreichte.

LV verzeichnet geringstes Wachstum

Die verschiedenen Versicherungszweige entwickelten sich zwischen 2017 und 2024 unterschiedlich dynamisch. Während die Schadenversicherung um 33,90 Prozent zulegte, wuchs die Krankenversicherung um 29,66 Prozent. Die Lebensversicherung verzeichnete mit 5,24 Prozent das geringste Wachstum.

Das zunehmende Run-Off-Geschäft beeinflusste die Marktanteilsentwicklung einzelner Anbieter erheblich. Mehrere Lebensversicherer befinden sich mittlerweile in der Abwicklung bestehender Verträge ohne Neugeschäft.

LV: Zweitgrößter Markt mit höchster Dominanz eines einzelnen Anbieters

Mit 89,7 Milliarden Euro Gesamtvolumen ist die Lebensversicherung der zweitgrößte Versicherungsmarkt nach der Schadenversicherung (102,2 Milliarden Euro). Die Krankenversicherung folgt mit Abstand auf Platz drei (50,4 Milliarden Euro).

Zudem stellt Lebensversicherung oft das Kerngeschäft traditioneller Versicherer dar und ist ein wichtiger Indikator für deren langfristige Marktposition. Darüber hinaus zeigt die LV-Sparte die stärkste Dominanz eines einzelnen Anbieters: Der Marktführer Allianz kommt hier auf einen Marktanteil von mehr als 25 Prozent.

Welche weitere Gesellschaften im LV-Geschäft führend sind, wie hoch ihre gesamten Prämieneinnahmen sind und welchen Marktanteil sie in den beiden weiteren Sparten haben, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.