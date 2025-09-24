Die Top-5-Reiseversicherer kontrollieren über 80 Prozent des Marktes, berichtet Hellosafe. Welche Strategien sie verfolgen und welche weiteren Trends es auf dem Markt gibt.

Der Markt für Reiseversicherungen zeigt eine hohe Konzentration: Über 80 Prozent entfallen auf die fünf größten Anbieter.

Der deutsche Reiseversicherungsmarkt erreicht 2025 ein Volumen von 2,4 Milliarden Euro und gilt mit einer Penetrationsrate von 54 Prozent als einer der größten und reifsten Märkte Europas. Das geht aus dem „Reiseversicherungs-Barometer Deutschland 2025“ des Insurtechs Hellosafe hervor. Diese relativ hohe Durchdringungsrate spiegele die ausgeprägte Sicherheitskultur deutscher Reisender wider, heißt es von Hellosafe.

Pandemie-Auswirkungen

Die Corona-Krise führte laut Analyse zu einem nachhaltigen Wandel im Verbraucherverhalten. Die Abschlussrate stieg seit 2020 um 12 Prozentpunkte, während sich das Reisevolumen bis 2023 auf 92 Prozent des Vorkrisenniveaus erholte. Für 2030 wird eine weitere Steigerung der Abschlussrate auf rund 60 Prozent prognostiziert.

Preisgestaltung und Vertrieb

Die durchschnittliche Prämie liegt bei knapp 45 Euro pro Police, womit Deutschland im internationalen Mittelfeld rangiert.

Dominiert wird der Vertrieb vom integrierten Verkauf: 62 Prozent der Policen werden direkt bei der Reisebuchung abgeschlossen, während 38 Prozent über Direktvertrieb erfolgen. Der Online-Anteil erreicht bereits 74 Prozent und soll bis 2030 auf über 85 Prozent steigen.

Schadenstatistik

Reiserücktritt ist mit 3,2 Prozent Schadenhäufigkeit der häufigste Leistungsfall und macht etwa 65 Prozent aller Schäden aus. Die durchschnittliche Schadenhöhe beträgt 1.050 Euro. Medizinische Rücktransporte sind zwar selten (0,1 Prozent), verursachen aber mit durchschnittlich 8.500 Euro die höchsten Kosten.

Zielgruppen und Destinationen

Familien mit Kindern stellen mit 31 Prozent das größte Kundensegment dar, gefolgt von Senioren (26 Prozent) und Geschäftsreisenden (17 Prozent). USA/Kanada führen bei den meist versicherten Destinationen mit 18 Prozent aller Policen, gefolgt von der Türkei (11 Prozent) und Spanien (9 Prozent).

Marktstruktur

Der Markt zeige eine hohe Konzentration: Die fünf größten Anbieter vereinen laut Hellosafe über 80 Prozent des Marktanteils. Welche Anbieter das sind und wie sie sich positionieren beziehungsweise welche Strategien sie laut Hellosafe verfolgen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen, zur Methodik der Untersuchung und den verwendeten Quellen hat Hellosafe hier veröffentlicht.