Wann brauchen die Deutschen juristischen Beistand? Die R+V-Rechtsschutzversicherung hat die fünf häufigsten Gründe für einen Rechtsstreit im Jahr 2025 ermittelt.

Immer mehr Menschen lassen sich in juristischen Fragen von künstlicher Intelligenz beraten und Briefe formulieren. „Häufig liegt die KI aber knapp daneben, berät falsch oder erfindet Urteile“, erklärt Miriam Weidner, Juristin bei der R+V Versicherung. „Das ist besonders fatal, weil die Ausführungen für den Laien juristisch geschliffen klingen. Die fachlichen Fehler erkennt in der Regel nur ein Anwalt oder am Ende der Richter.“

Perplexity bestätigt: KI halluziniert bei Rechtsfragen

Die Aussage der R+V-Juristin sei natürlich interessengeleitet, kommentiert die KI Perplexity.ai, die DAS INVESTMENT Versicherungen mit den Vorwürfen konfrontierte. Schließlich liege es im Interesse eines Rechtschutzversicherers, auf solche Risiken hinzuweisen. Doch in diesem Punkt übertreibe Weidner nicht: Künstliche Intelligenz kann im Recht, wie in anderen Fachgebieten auch, sogenannte „Halluzinationen" produzieren – also scheinbar konkrete Urteile, Paragrafen oder Rechtsgrundsätze erfinden, die es so gar nicht gibt.

Gerichte und Anwaltskammern weisen ausdrücklich auf das Risiko hin. Besonders heikel sei, dass KI-Fehler oft genau dort auftreten, wo es am meisten zählt: bei Fristen, Zuständigkeiten oder den Voraussetzungen von Ansprüchen.

Für Verbraucher gilt daher: KI kann beim Strukturieren eines Schreibens oder ersten Überblicken helfen. Konkrete Rechtsauskünfte, Fristenbeurteilungen oder Urteilszitate sollten jedoch stets von einem Rechtsanwalt geprüft werden – bevor sie beim Gericht landen.

Welche Fälle besonders häufig vor Gericht landen, hat nun der Versicherer R+V untersucht. Die fünf häufigsten stellen wir Ihnen in unserer Bildstrecke vor.

