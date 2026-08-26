Ein KI-Chatbot als Komplize, ein gesprengter Kontoauszugsdrucker statt Geldautomat, ein Wiederholungstäter im Hafturlaub, eine E-Mail mit Folgen und Zitronensaft, der nicht wirkt: Nicht jeder Bankraub verläuft nach Plan. Eine Bildstrecke über Täter, die sich mit bemerkenswertem handwerklichen Geschick selbst überführten.

Der bislang jüngste Fall einer peinlichen Bankraub-Panne ereignete sich in Omaha, im US-Bundesstaat Nebraska: Der heute 23-jährige Deron L.-P. überfiel im Februar 2026 die i3Bank in Omaha und nutzte ChatGPT zur Tatplanung. Er ließ sich unter anderem vom Chatbot erklären, wie schnell die Polizei eintreffen dürfte, wie seine Pistole zu reparieren sei und wie er trotz einschlägiger Vorstrafe an Munition kommen könnte. Die Bankkameras filmten ihn dabei unmaskiert, sein Fluchtwagen wurde von Überwachungskameras in der Nachbarschaft erfasst, und sein Google-Maps-Verlauf zeigte eine kürzliche Routenplanung zur Bank.

Bei seiner Festnahme bestritt L.-P. zunächst die Tat. Er erlaubte den Ermittlern aber Zugriff auf sein Handy, wo sie seine Unterhaltung mit ChatGPT fanden.

Im August 2026, verurteilte ihn das Bundesgericht in Omaha zu insgesamt 121 Monaten Haft – 37 Monate für den Raub, 84 weitere für die Bedrohung mit der Schusswaffe.