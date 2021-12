Kundenumfrage Die 5 Top-Marken der Versicherungsbranche

Die Marktforscher von Yougov haben jetzt wieder in Kooperation mit dem Handelsblatt ermittelt, welche Marken bei Verbrauchern in Deutschland am besten ankommen. In dem aktuell veröffentlichten Ranking „Marke des Jahres“ sind auch insgesamt 24 Versicherer vertreten, von denen fünf hervorstechen.