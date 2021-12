Private Krankenversicherung (PKV) Die 7 PKV-Anbieter mit den besten Bilanzen

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Die Krankenvollversicherung ist und bleibt das Sorgenkind der Branche, erklären die Autoren des Map-Reports, der seit 2019 in der Verantwortung der Rating-Agentur Franke und Bornberg erscheint. Die aktuell erschienene Nummer 920 „Bilanzrating Private Krankenversicherung 2020“ bietet auf 129 Seiten insgesamt 26 Kennzahlen und Einzelauswertungen für rund 30 Unternehmen. Sie sollen Vermittler, Anbieter und analysten von Versicherungen helfen, die einzelnen PKV-Anbieter einander gegenüberzustellen.

Krankenvollversicherung verliert Versicherte

Zur aktuellen Entwicklung ihres Neugeschäfts in der Vollversicherung halten die meisten Gesellschaften konkrete Zahlen zwar noch immer unter Verschluss. Allerdings gibt es positive Ausnahmen. So zum Beispiel die Debeka, die im vergangenen Jahr einen Neuzugang in der Vollversicherung von 84.055 Versicherten verzeichnete. Oder die Allianz mit einem Plus von 10.398 Vollversicherten. Marktumfassend bleibe den Map-Analysten daher nur der Umweg über die Bestandsentwicklung, um Rückschlüsse auf das Neugeschäft ziehen zu können.

Grafik: Franke und Bornberg GmbH

Zwölf der 31 Anbieter mit Vollversicherten in den Büchern konnten die Bestände demnach ausbauen, berichten die Studienautoren. In absoluten Werten führt die Debeka mit einem Plus von 34.120 Kunden, gefolgt von Hansemerkur (11.058) und Arag (5.790). Ebenfalls noch vierstellig war der Bestandszuwachs auch bei der HUK-Coburg (2.077), Concordia (1.608), R+V (1.461) und LVM (1.194). Den größten Bestandsabrieb verbuchten wie in den Vorjahren die DKV (-16.469), Allianz (-9.258) und Bayerische Beamtenkrankenkasse (-6.327).

Vollständige Analyse der Unternehmensbilanzen

Die besten Bilanzkennzahlen im Zeitraum 2016 bis 2020 verzeichnet der Studie zufolge die Alte Oldenburger. Der Versicherer aus Vechta verteidigte in der aktuellen Rangliste damit einmal mehr die Position als bilanzstärkster privater Krankenversicherer im Rating mit 261 (87,0 Prozent) von insgesamt 300 Punkten. Wie im Vorjahres-Rating zählen aktuell auch LVM, R+V und Signal Iduna zur Spitzengruppe. Sie alle wurden mit der neu eingeführten Bewertungskategorie „mmm+“ für exzellente Leistungen ausgezeichnet.

Grafik: Franke und Bornberg GmbH

Die hervorragenden Ergebnisse des Vorjahres mit der Bewertung „mmm“ wiederholten auch die VGH Provinzial, Universa sowie die Hallesche. Der Münchener Verein führt das Feld der mit „mm“ für sehr gute Leistungen bewerteten Unternehmen an, bestätigte das hohe Niveau des Vorjahres und verpasste mit 74,7 Prozent die hervorragende Bewertung nur sehr knapp. Daneben gingen noch neun weitere Versicherer mit einem sehr guten Ergebnis aus dem Rennen. Darunter auch Debeka (71,7 Prozent), Allianz (68,7) und Generali (65,0).

Berücksichtigte Kennzahlen im Bilanz-Rating

Insgesamt zehn Kennzahlen bilden das Gerüst für die Bewertung im Bilanz-Rating. Der prozentuale Index zeigt für die Gesamtwertung das Verhältnis von erreichter Punktesumme zu möglicher Gesamtpunktezahl. Die Ergebnisse der Bilanzkenzahlen werden gewichtet und zu einem Ergebnis verdichtet. Denn die Unternehmenskennzahlen seien neben Leistung und Preis ein wichtiges Qualitätsmerkmal für PKV-Anbieter: Sie zeigen, ob der Versicherer in den letzten Jahren verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gewirtschaftet hat.