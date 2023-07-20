Die Digitalisierung schreitet voran. Wie die Kunden digitale Serviceangebote von über 800 Unternehmen bewerten, untersuchte das Analysehaus Servicevalue in seiner aktuellen Studie. Wir stellen die Top-Zahnzusatzversicherungen vor.

Zahnzusatzversicherungen sind in Deutschland gefragt. Das gilt insbesondere für die jüngeren Kunden, von denen erst 29 Prozent eine solche private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen haben. Ein möglicher Grund dafür ist die Angst vor zu hohen Kosten, zeigt eine aktuelle Online-Umfrage im Auftrag der Gothaer Allgemeine Versicherung.

Professionelle Zahnreinigung besonders wichtig

Die Erwartungen junger Kunden an die Zusatzversicherung, die für Zahnbehandlungen aufkommt, die die gesetzlichen Kassen nicht übernehmen, sind hoch. Jeweils rund zwei Drittel der Befragten finden es wichtig, dass eine private Zahnzusatzversicherung eine professionelle Zahnreinigung (65 Prozent) sowie Füllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlungen (64 Prozent) abdeckt. Unbegrenzter Zahnersatz einschließlich Inlays und Implantaten ist für 56 Prozent eine wichtige Leistung einer privaten Zahnzusatzversicherung. Erst mit einigem Abstand folgen kieferorthopädische Leistungen (39 Prozent).

Viele Versicherten legen auch Wert darauf, digital in Kontakt mit ihrem Versicherer treten und viele Aufgaben selbstständig online erledigen zu können. Welche Anbieter von Zahnzusatzpolicen in Sachen Digitalisierung besonders fortschrittlich sind, untersuchte die aktuelle Studie „Digitaler Service 2023“.

125.000 Kundenurteile zu 832 Unternehmen

Die Studie wurde von Servicevalue in Kooperation mit Focus Money durchgeführt. Neben Zahnzusatzversicherungen wurden dabei 32 weitere Branchen und Kategorien untersucht. Dafür holten die Forscher insgesamt knapp 125.000 Kundenurteile zu 832 Unternehmen ein.

Die Teilnehmer wurden darum gebeten, anhand einer fünfstufigen Antwort-Skala anzugeben, inwieweit sie als Kunden mit der Digitalisierung von Serviceangeboten und Serviceleistungen der untersuchten Anbieter zufrieden sind. Daraus berechneten die Forscher einen Mittelwert für jedes Unternehmen. Liegt der Mittelwert eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, erhält das Unternehmen das Prädikat „Topnote“. Anbieter, die noch besser bewertet

Auf Branchenebene schneiden Direktbanken und Bausparkassen mit ihren Branchengewinnern ING und Bausparkasse Schwäbisch Hall besonders gut ab. Auch Zahnzusatzversicherungen landen unter den zehn bestbewerteten Branchen. Welche sieben Anbieter von Zahnzusatzversicherungen die Bestnote bekommen haben, erfährst du in unserer Bildstrecke.

Platz 7: R+V 1 / 7 R+V-Gebäude. Bildquelle: R+V