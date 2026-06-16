Der KI-Boom lockt Anleger – doch nicht jeder Fonds hält, was sein Label verspricht. Morningstar hat ausgewertet, welche acht Fonds sich am besten für ein KI-Investment eignen.

Die Analysten von Morningstar haben KI-Fonds und -ETFs genauer unter die Lupe genommen. Die bestbewerteten Produkte in der Übersicht.

Kaum ein Thema hat die Finanzmärkte in den vergangenen Jahren so beschäftigt wie Künstliche Intelligenz. Seit dem Start des KI-Chatbots ChatGPT Ende 2022 haben entsprechende Aktien den breiten Markt deutlich übertroffen. Für viele Anleger stellt sich daher weniger die Frage, ob sie in KI investieren wollen – sondern wie.

Was ist eigentlich eine KI-Aktie?

Auf dem europäischen Markt hat sich zu diesem Zweck eine Vielzahl von Fonds und ETFs mit KI-Fokus etabliert. Das Problem dabei: Nur weil die Fonds Begriffe wie „KI“ oder „AI“ im Namen tragen, setzen sie nicht zwangsläufig auch auf echte KI-Kernwerte.

Doch was macht eine Aktie überhaupt zur KI-Aktie? Diese Frage wollten die Morningstar-Analysten Kenneth Lamont und Michael Field systematisch beantworten – und haben dafür eine eigene Methodik entwickelt.

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Wie Morningstar KI-Aktien bewertet

Im ersten Schritt haben die Morningstar-Spezialisten für jedes von ihnen abgedeckte Unternehmen geschätzt, welcher Anteil der Umsätze in fünf Jahren aus KI-bezogenen Aktivitäten stammen wird – und ob diese Exposition das Nettoergebnis positiv beeinflusst. Daraus ergibt sich ein Score zwischen 1 und 4. Den höchsten Wert erhält, wer als Produzent von KI-Technologie mehr als die Hälfte seiner Umsätze direkt aus dem Thema generiert. Der niedrigste Wert steht für ein eher peripheres Engagement von 10 bis 25 Prozent.

Im zweiten Schritt untersuchten die Experten, welche Aktien spezialisierte KI-Fonds weltweit tatsächlich halten – und wie häufig diese Titel in solchen Portfolios auftauchen. Je verbreiteter eine Aktie unter KI-Fondsmanagern ist, desto höher ihr Konsens-Score. Dieser Ansatz bildet gewissermaßen den Marktdurchschnitt ab: Was der typische KI-Fondsmanager für eine KI-Aktie hält, fließt direkt in die Bewertung ein.

Die fundamentale Aktienanalyse fließt dabei zu 75 Prozent in die Bewertung der Fonds ein, der konsensbasierte Marktansatz zu 25 Prozent.

Details zur Analyse können Sie hier nachlesen.

Drei Wege, über Fonds in KI zu investieren

Aus all dem leiten Lamont und Field drei grundlegende Typen von KI-Fonds ab, die sich in ihrem Ansatz und ihrem tatsächlichen KI-Engagement erheblich unterscheiden:

Kern-KI-Fonds bilden das Thema möglichst direkt und stabil ab.

Dynamische KI-Fonds halten zwar ebenfalls Kernwerte, passen ihre Ausrichtung aber aktiv an die Entwicklung des Themas an.

Periphere KI-Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, die KI nutzen oder deren Infrastruktur bereitstellen – also auf Nutznießer zweiter Ordnung.

Alle drei Ansätze haben ihre Berechtigung, führen aber zu sehr unterschiedlichen Portfolios.

Die 8 besten KI-Aktienfonds

Welche Fonds und ETFs mit Fokus auf KI in der Morningstar-Analyse am besten abschneiden, wie sie zuletzt performten und auf welche Aktien sie setzen, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

Quelle (wenn nicht anders angegeben): FWW Fonds-Explorer, Stand der Daten: 15. Juni 2026