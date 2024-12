Eine Summe von historischem Ausmaß wartet auf ihren Einsatz: Rund neun Billionen US-Dollar sind derzeit in Geldmarktfonds geparkt – ein deutliches Zeichen für die Unsicherheit institutioneller Investoren in den vergangenen Quartalen. Doch das Marktumfeld hat sich fundamental gewandelt. Staatsanleihenrenditen von rund 2 Prozent in der Eurozone und 4 Prozent in den USA markieren eine Zeitenwende am Rentenmarkt.

Die zentrale Herausforderung für Asset Manager liegt nun in der strategischen Choreographie der Reallokation. Die Richtung der Zinsen ist zwar nach unten gerichtet, aber der Weg dorthin wird nicht linear verlaufen. Diese Volatilität eröffnet taktische Chancen für eine schrittweise Positionierung.

Besonders interessant erscheinen dabei zwei komplementäre Ansätze: Zum einen flexible Absolute-Return-Strategien im Investment-Grade-Bereich, die sich dynamisch an verändernde Marktbedingungen anpassen können. Zum anderen spezifische Nischenstrategien wie Asset-Backed Securities, die von strukturellen Markteigenschaften profitieren.

Die CEE-Region bietet dabei aktuell den Experten von RBC BlueBay zufolge besonders attraktive relative Bewertungen. Länder wie Polen und Rumänien weisen interessante Rendite-Risiko-Profile auf – ein Beispiel dafür, wie wichtig ein differenzierter Blick auf die Märkte in der aktuellen Phase ist.

Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay, sieht dabei insbesondere in der Eurozone Handlungsbedarf: "Die beträchtliche wirtschaftliche Tristesse könnte die EZB zu einer aggressiveren Lockerung der Geldpolitik bewegen." Für institutionelle Investoren bedeutet dies: Die Zeit für eine strategische Neuausrichtung ihrer Fixed-Income-Allokation ist gekommen.

Wie sich diese historische Chance optimal nutzen lässt und welche konkreten Strategien sich für verschiedene Investorenprofile anbieten, analysiert das aktuelle Whitepaper "Fixed Income 2025: Anleihen neu gedacht" von DAS INVESTMENT in Zusammenarbeit mit RBC BlueBay Asset Management.