Die 95 besten Sprüche von Warren Buffett

Happy Birthday, Warren Buffett! Der legendäre Investor feiert am 30. August seinen 95. Geburtstag. Grund genug, ein paar Sprüche des Orakels von Omaha zusammenzutragen.

Warren Buffett: „Ich versuche Aktien von Unternehmen zu kaufen, die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie leiten kann. Denn früher oder später wird es einer tun.“

Warren Edward Buffet prägt seit knapp sieben Jahrzehnten die globalen Finanzmärkte und gilt als einer der erfolgreichsten Investoren. 1956 gründete er die Buffett Partnership Ltd., mit der er eine Textilfabrik namens Berkshire Hathaway erwarb. Diese baut er zu einem Beteiligungskonzern aus, der heute über eine Billionen US-Dollar wert ist.

Buffett, der 1962 seine erste Million auf dem Konto hatte, wusste übrigens schon immer dass er mal reich werden würde: „Ich glaube nicht, dass ich jemals auch nur eine Minute daran gezweifelt habe.“ Bereits ein Großteil seiner Kindheit war durch unternehmerische Tätigkeiten geprägt. Bei einer seiner ersten Geschäftsideen verkaufte Buffett Kaugummi, Coca-Cola-Flaschen und Wochenzeitschriften von Tür zu Tür. Sein erstes Geld verdiente er dabei im Sommer 1936, indem er Coca-Cola-Sixpacks für 25 Cent kaufte und die Einzelflaschen für jeweils 10 Cent weiterverkaufte. Wenn einer wie er sagt dass in der Geschäftswelt der Rückspiegel immer klarer ist als die Windschutzscheibe, dann hat das Gehalt.

Seit 1970 leitet er mittlerweile Berkshire Hathaway und ist zugleich größter Anteilseigner. 1978 wurde sein Geschäftspartner Charlie Munger (1924–2023), den er 1959 kennenlernte, stellvertretender Vorsitzender. Ende des Jahres will er die Führung an Greg Abel abgeben.

Buffett der Philanthrop

Buffett ist großer Philanthrop. 2010 initiierte er zusammen mit Melinda und Bill Gates The Giving Pledge. Milliardäre, die an der philanthropischen Kampagne teilnehmen, verpflichten sich mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Buffett selbst hat angekündigt, mehr als 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke abzugeben – und lässt seinen Worten Taten folgen.

Zählt man die Aktien zusammen, die Buffett in den vergangenen 17 Jahren verschenkt hatte, so wären sie heute etwa 121 Milliarden Euro wert, was gut 54 Prozent seines Gesamtvermögens ausmacht.

Buffett privat

1952 heiratete Buffett Susan Thompson. Die beiden haben drei Kinder. 1977 trennte sich Susan und zog nach San Francisco, um als Sängerin und politische Aktivistin zu arbeiten. Sie war jedoch bis zu ihrem Tod 2004 mit Buffett verheiratet – machte ihn jedoch 1978 mit Astrid Menks bekannt, die mit ihm zusammenzog. In den folgenden Jahren luden die drei oft zusammen zu Partys und weiteren Veranstaltungen ein. Die Beziehung von Warren, Susan und Astrid war somit, so weit das von außen zu beurteilen möglich ist, eine polyamore Dreiecksbeziehung. An seinem 76. Geburtstag heiratete Buffett Astrid Menks im Haus seiner Tochter Susie.

Des Weiteren ist Buffett leidenschaftlicher Bridge-Spieler. Das verbindet ihn unter anderem mit seinem Freund Bill Gates. 2006 rief er den Buffett Cup ins Leben.

Die 3 wohl besten Deals von Warren Buffett

1. Apple

Lange fremdelte Buffett mit dem Silicon Valley. Erst 2016 stieg er bei Apple ein. Seit dem baute er jahrelang seinen Anteil aus. Zwischenzeitlich besaß er über 10 Prozent des Iphone-Herstellers, der damit für gut 44 Prozent des gesamten Portfolios von Berkshire Hathaway stand. Heute macht Apple noch rund 22 Prozent des Porfolios aus. Buffett soll mit Apple mindestens einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag verdient haben.

2. Coca-Cola

Schon 1987 kaufte sich Buffett beim Getränkeriesen ein, heute besitzt er rund 400 Millionen Aktien, die knapp 11 Prozent seines Portfolios ausmachen und rund 28 Milliarden Dollar wert sind. Die Coca-Cola-Aktie ist seit dem Jahr seines Einstiegs um rund 1.600 Prozent im Wert gestiegen, doch wichtiger für Buffett sind die Dividenden-Zahlungen des Konzerns. Pro jahr sollen diese bei über 500 Millionen Dollar liegen.

3. Bank of America

Mitten in der Finanzkrise 2008 kaufte er sich bei der Bank of America ein und baute seine Anteile jahrelang aus. Die Aktien der Bank stiegen zwischenzeitlich um rund 80 Prozent im Wert. Analysten schätzen, dass Buffett inklusive seiner Nachkäufe damit heute rund 20 Milliarden Dollar im Plus liegt.

Und auch bei Goldman Sachs kaufte er sich 2008 für fünf Milliarden Dollar ein und rettete laut Brancheninsidern das Institut damit. Mit dem Geschäft soll er über 3 Milliarden Dollar verdient haben.

Buffetts klare Kante

Warren Buffett ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hier seine 95 klügsten, lustigsten aber auch bissigsten Sprüche und Lebensweisheiten:

1. Regel Nummer 1: Verliere niemals Geld. Regel Nummer 2: Vergiss nicht Regel Nummer 1.

2. Ein Pferd, das bis zehn zählen kann, ist ein bemerkenswertes Pferd, kein bemerkenswerter Mathematiker.

3. Bei den Milliardären, die ich kenne, bringt das Geld nur die grundlegenden Charakterzüge zum Vorschein. Wenn sie schon, bevor sie zu Geld kamen, Idioten waren, sind sie es auch mit einer Milliarde Dollar.

4. Erfolgreiches Investieren erfordert Zeit, Disziplin und Geduld. Ganz gleich, wie groß das Talent oder die Anstrengung ist, manche Dinge brauchen einfach Zeit: Man kann nicht in einem Monat ein Baby zeugen, indem man neun Frauen schwängert.

5. Investieren Sie niemals in ein Unternehmen, das Sie nicht verstehen.