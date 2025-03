ZDF-Serie „Die Affäre Cum-Ex“: Das große Geld, der große Betrug

Der Cum-Ex-Skandal, einer der größten Steuerbetrügereien Europas mit einem Schaden von 146 Milliarden Euro, ist nun Grundlage einer neuen TV-Serie. Die deutsch-dänische Koproduktion „Die Affäre Cum-Ex“ ist seit dem 22. März 2025 in der ZDF-Mediathek verfügbar und verspricht, das komplexe Finanzthema sowohl unterhaltsam als auch aufklärend zu vermitteln.

Banken, Anwälte und ein Milliardenraub am Steuerzahler

Im Mittelpunkt der Handlung stehen der charismatische Steueranwalt Dr. Bernd Hausner (Justus von Dohnányi) und sein Protegé Sven Lebert (Nils Strunk), die eine Lücke im Banken- und Steuersystem entdecken und ausnutzen. Ihr Geschäftsmodell basiert auf dem sogenannten Cum-Ex-Betrug, bei dem Steuern bezahlt, durch ein Schlupfloch jedoch zweimal erstattet werden.

Die Serie folgt zwei Haupterzählsträngen: In Deutschland entwickeln die beiden Anwälte ihr Geschäftsmodell und suchen nach Investoren, während später die Kölner Staatsanwältin Lena Birkwald (Lisa Wagner) versucht, dem Betrug auf die Spur zu kommen. Parallel dazu kämpfen in Dänemark die Steuerbeamten Inger Brøgger (Karen-Lise Mynster) und Niels Jensen (David Dencik) gegen Widerstände in Behörden und Politik an.

Hochkarätige Besetzung und internationale Produktion

Die Serie punktet mit einer namhaften Besetzung. Neben den Hauptdarstellern sind unter anderem Fabian Hinrichs, Martin Wuttke, Stefanie Reinsperger und Bjarne Henriksen zu sehen.

„Die Affäre Cum-Ex“ ist eine deutsch-dänische Koproduktion unter der Leitung von Showrunner Jan Schomburg, der sich zuvor als Co-Autor von Maria Schraders gefeierten Regiearbeiten „Vor der Morgenröte“ und „Ich bin dein Mensch“ einen Namen gemacht hat.

Die Serie ist eines der ersten ZDF-Serienprojekte des internationalen öffentlich-rechtlichen New8-Zusammenschlusses, einer Kooperation hauptsächlich nordischer europäischer Länder.

Ausstrahlungstermine und Verfügbarkeit

Fans komplexer Finanzthriller können die Serie auf verschiedenen Wegen verfolgen:

ZDF-Mediathek : Alle acht Folgen stehen seit dem 22. März 2025 als Stream zur Verfügung

: Alle acht Folgen stehen seit dem 22. März 2025 als Stream zur Verfügung TV-Ausstrahlung: Die Free-TV-Premiere erfolgt am 13. und 14. April 2025 jeweils ab 22:15 Uhr im ZDF

Die Serie feierte ihre Weltpremiere auf der Berlinale 2025, wo zunächst die ersten vier Folgen gezeigt wurden.

Kritikerstimmen: Zwischen Lob und verhaltenem Einwand

Die Kritiken zu „Die Affäre Cum-Ex“ fallen überwiegend positiv aus. Der NDR bezeichnet die Serie als „ungeheuer spannend, ebenso unterhaltsam wie aufschlussreich“. Besonders hervorgehoben wird die Leistung von Justus von Dohnányi, der als „entfesselt“ und „Magnet dieser Serie“ beschrieben wird.

Die Serie wird für ihren sachlichen Erzählansatz gelobt, der im Gegensatz zu anderen Produktionen über Finanzskandale wie „King of Stonks“ auf satirische Überhöhung verzichtet. Oliver Schröm, auf dessen Recherchen die Serie basiert, bezeichnet sie als „extrem unterhaltsames Drama über die Machenschaften des großen Geldes“.

Einige Kritiker sehen die Serie jedoch als „zahmer“ im Vergleich zu Produktionen wie „Bad Banks“, „Succession“ oder „Billions“, die mit „schwindelerregenden Wortgefechten“ und einer „Spirale aus menschlichen Abgründen“ aufwarten. Dennoch wird „Die Affäre Cum-Ex“ als „unterhaltsam und kurzweilig“ beschrieben.

Komplexität verständlich vermittelt

Ein besonderes Lob erhält die Serie für ihre Fähigkeit, komplexe Finanzthemen durch anschauliche Metaphern zu erklären – sei es durch doppelt kassiertes Flaschenpfand oder zweifaches Kindergeld. So gelingt es den Machern, ein voraussetzungsreiches Thema für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Ergänzend zur Serie bietet das ZDF den Dokumentarfilm „Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal“ von Regisseurin Judith Lentze an, der den realen Geschehensverlauf des Betrugs und die tatsächlichen Akteure beleuchtet. Dieser steht ebenfalls seit dem 22. März in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Für alle, die verstehen wollen, wie ein globales Netzwerk aus Bankern, Anwälten und superreichen Investoren die europäischen Staatskassen um Milliarden betrügen konnte, bietet „Die Affäre Cum-Ex“ einen aufschlussreichen Einblick in einen der größten Finanzskandale unserer Zeit.