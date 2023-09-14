Volkswirt Ulrich Kater
Die Aktienmärkte funktionieren auch ohne Deutschland
Nachfrageeinbruch, Personalmangel, Energiekrise: Die deutsche Wirtschaft lahmt. Hier erklärt Ulrich Kater von der Dekabank, warum die Konjunkturprobleme der Bundesrepublik an den internationalen Aktienmärkten jedoch zweitrangig sind.
Die Daten der vergangenen Wochen boten konjunkturell weiterhin nicht viel Anlass zur Freude, insbesondere in Deutschland. Die zyklischen Belastungen bleiben weiter hoch, die weltweite Nachfrage nach Industriegütern läuft nicht rund. Das trifft Deutschland und Südkorea aufgrund der Wirtschaftsstruktur besonders heftig.