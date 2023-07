Frauen & Geld Podcast | Folge 12 Die Aktienrente soll kommen – was bedeutet das für Deutschland?

Das Thema taucht aktuell immer wieder in den Medien auf: Die Politik plant eine Reform des Rentensystems – die Aktienrente soll kommen. Finanzjournalistin und Börsenexpertin Jessica Schwarzer erklärt, was hinter der Reformidee steckt und warum wir trotzdem weiter unsere private Altersvorsorge ausbauen sollten.

Anissa: Wie sieht eigentlich unser Rentensystem in Deutschland aus?

Jessica Schwarzer: Im Prinzip haben wir drei Säulen. Das hast du sicherlich schon mal in der Zeitung gesehen. Da gibt es diese Grafik, ein Dach, wo Altersvorsorge draufsteht, und das steht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Altersvorsorge. Wir zahlen ja, wenn wir angestellt sind, automatisch in die gesetzliche Rente ein. Es sind, glaube ich, mittlerweile knapp 20 Prozent. Davon zahlt die Hälfte der Arbeitgeber und die Hälfte eben du als Arbeitnehmerin. Und das System ist so aufgebaut, dass die Beitragszahler von heute die Rentner von heute finanzieren. Das heißt, du sorgst quasi nicht für dich selber vor. Das ist nicht wie ein Sparbuch oder ein Aktiendepot, wo du immer rein zahlst und dann was rauskriegt, sondern es ist dieser Generationenvertrag, von dem man oft spricht. Das Problem ist: Es sind immer weniger Beitragszahler, immer mehr Beitragsempfänger und dann kommt das System natürlich in Schieflage. Zur ersten Säule zählt man eigentlich auch noch die Rürup-Rente. Dass ist eigentlich eine private Form der Vorsorge, die ist mal erfunden worden vor einigen Jahren als Alternative zum zur gesetzlichen Rente für Selbstständige.

Dann gibt es die zweite Säule, die betriebliche Altersvorsorge. Dein Arbeitgeber muss dir ja mittlerweile die Möglichkeit der Entgeltumwandlung anbieten und bezuschusst das auch. Insgesamt ein ziemlich kompliziertes Konstrukt mit komplizierten Produkten. Der Arbeitgeber entscheidet, wo das Geld investiert wird. Manchmal kannst du den Vertrag dann mitnehmen zum nächsten Arbeitgeber, manchmal nicht. Dann hast du, wenn du oft den Job wechselst, im Zweifel lauter klitzekleine “Altersvorsorgen”. Das Geld verlierst du natürlich nicht, aber es wäre schön, wenn du immer denselben Vertrag sparen würdest. Also ein ganz kompliziertes Thema.

Und dann gibt es die dritte Säule, die private Altersvorsorge. Also alles, was du selber machst. Sparen, wissen wir alle, lohnt sich nicht mehr. Auch nicht jetzt mit der Zinswende. Das gibt es einfach zu wenig Rendite, zu wenig Zinsen. Aber du kannst natürlich mit Aktien vorsorgen. Du kannst auch über Versicherungen nachdenken. Da gibt es natürlich immer viel Kritik: Sehr starre Verträge, hohe Kosten. Aber sie decken eben das Langlebigkeitsrisiko ab, was ja auch wichtig ist. Wenn du z. B. 105 Jahre alt wirst, sollte das Geld ja möglichst auch bis dahin ausreichen. Ja, das sind so die die drei Säulen und die zweite und vor allen Dingen die dritte werden immer wichtiger, weil die erste eben doch ein wenig wankt.

Steigende Beiträge, sinkende Renten

Anissa: Ich wollte dich jetzt auch direkt nach den Problemen oder Herausforderungen von diesem System fragen. Du sagst, dass die erste Säule ein bisschen wankt. Kannst du das genauer erklären?

Jessica Schwarzer: Früher hattest du mehr Beitragszahler als Beitragsempfänger. Die ist ja nach dem zweiten Weltkrieg irgendwann eingeführt oder modernisiert und so aufgestellt worden wie heute. Da hattest du mehr Menschen, die eingezahlt haben als Menschen, die Geld bekommen haben. Dann hatten wir aber ja natürlich die starken Babyboomer-Jahre, die gehen jetzt alle langsam in Rente.

Und da ist dann das Problem: sie haben lange Zeit eingezahlt, aber jetzt kriegen sie eben Rente und wir kriegen alle immer weniger Kinder. Dann funktioniert das halt irgendwann nicht mehr. Und deswegen sind in den vergangenen Jahrzehnten die Beiträge immer stärker gestiegen. Und man kriegt immer weniger Rente hinten raus. Also es ist ja eigentlich so, dass man davon ausgehen sollte, dass man mit der gesetzlichen Rente sehr lange leben könnte – man zahlt ja nicht wenig ein.

Aber da gab es ja zuletzt auch erschreckende Zahlen, gerade für Frauen. Dass wenn sie 40 Jahre in Vollzeit gearbeitet haben, fast jede zweite Frau unter 1.200 € Rente bekommt. Davon kann kein Mensch leben. Also gut, wenn du eine abbezahlte Eigentumswohnung hast und in einer nicht so teuren Stadt lebst, geht es vielleicht gerade so, aber will man das? Nein.

“Man sagt nicht umsonst: Altersarmut ist weiblich.”

Anissa: Ich finde das auch total erschreckend. Wenn ich zum Beispiel an meinen Opa denke, der konnte gut von dieser ganz normalen Rente leben. Der hat da jahrzehntelang eingezahlt, das hat sich ganz wunderbar vermehrt. Dann hatte er halt noch so ein Sparbuch, wo sich das Geld auch ganz easy vermehrt hat. Und wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, was du erzählst, ist die Situation für uns wirklich komplexer geworden. Oder?

Jessica Schwarzer: Also sie ist komplexer geworden und sie ist vor allem ernster geworden. Wir wissen ja auch, dass viele Frauen sehr viel weniger verdienen als Männer. Das liegt teilweise daran, welche Jobs sie wählen. Es gibt den Gender-Pay-Gap von um die 18 Prozent. Das liegt teilweise auch daran, dass wir Frauen die schlechter bezahlten Jobs wählen. Aber auch bei gleicher Arbeit und bei vergleichbarer Ausbildung bekommen wir ein bisschen weniger Gehalt. Dann zahlt man natürlich erstens weniger in das System ein, man baut weniger Vermögen auf und im Zweifel sorgt man dann eben auch weniger fürs Alter vor. Aber das ist so wichtig, dass wir das tun. Man sagt nicht umsonst: Altersarmut ist weiblich.

Anissa: Dass das Umlageverfahren bald nicht mehr funktioniert, weil der demografische Wandel zuschlägt, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Das hat sich ja angekündigt. Und es gibt Forderungen von der Wissenschaft, von der Forschung, die das alles haargenau ausgerechnet haben, wie lange das noch gut geht. Warum hat die Politik in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht mal schon angefangen dagegen anzuarbeiten?

Jessica Schwarzer: Gute Frage. Das Problem ist definitiv bekannt. Aber es muss natürlich eine richtig fette Reform kommen. Danke an die FDP, dass wir wenigstens das aktuelle “Reförmchen” haben. Ja, man hätte schon viele Jahre was tun müssen. Das Einzige ist, dass das Renteneintrittsalter erhöht wurde. Das wird wahrscheinlich auch noch weiter erhöht werden. Es wird gar nicht anders gehen. Also wir gehen nicht mehr mit 63 Jahren in Rente, sondern mit 65, 67, 69, 71 was auch immer da passieren wird. Das versucht man zu verhindern, dass dieser Beitrag weiter steigt. Dafür ist ja auch die Aktienrente gedacht. Es kommt am Ende immer weniger heraus und das sieht die Politik natürlich schon. Aber der Wille zur Reform scheint nicht da zu sein. Was passiert also? Es wird bezuschusst ohne Ende. 2021 waren es fast 79 Milliarden Euro, die in die Rentenkasse gepackt werden mussten, damit alle Rentner jeden Monat ihre Rente auf dem Konto haben. Das finde ich schon krass.

Die begrenzte Wirkung bisherige r Reformen

Anissa: Ich fand dein Wort “Reförmchen” gerade ganz nett, denn davon gab es ja schon mal ein paar mehr, nämlich die Riester- und die Rürup-Rente. Da hat man ja schon mal versucht, ein bisschen was zu verändern. Aber wie bewertest du das? Wie schätzt du das ein? Wieso hat das jetzt nicht final alles besser gemacht?

Jessica Schwarzer: Bei der Riester-Rente glaubte man als Verbraucher immer, das kommt on top zu meiner Rente. Aber die ist eigentlich eingeführt worden, um ein Loch zu stopfen, was mit Rentenkürzungen geschaffen wurde von der Politik. Und dann ist es natürlich auch im Prinzip mit vielen handwerklichen Fehlern passiert. Die Verträge sind kompliziert, sie sind sehr starr, sie sind teilweise sehr teuer, die Kosten sind sehr hoch. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, wenn man es salopp sagt. Aber deswegen jetzt bitte nicht alle losrennen und die Riester oder Rürup-Renten kündigen, weil da muss man im Zweifel Förderungen und Steuervorteile zurückzahlen. Also da bitte ganz vorsichtig sein und immer beraten lassen, im Zweifel beitragsfrei stellen.

An der Rürup-Rente gibt es ähnliche Kritik. Es ist halt ein Versicherungsvertrag und das ist immer eine teure Geschichte. Das ist immer mit Knebelverträgen verbunden. Teurer ist es halt auch, weil Rürup und Riester eben mit hohen Garantien versehen sind. Also da wird dein Geld sehr, sehr sicher angelegt, damit du es am Ende auch kriegst und damit die Rendite planbar ist. Das ist ja bei Aktien ein bisschen schwieriger. Und dann ist es eben dieses Langlebigkeitsrisiko, was ich schon angesprochen habe. Wenn du heute einen Vertrag abschließt, dann kriegst du eine Beispielrechnung und eben auch mit einer garantierten Summe, mit der du rechnen kannst. In dem Moment, wo der Vertrag fällig wird, und die Auszahlung beginnt.

Und das ist natürlich ganz gut für die Altersvorsorge, wenn du einfach weißt: Okay, hier kriege ich 500, 700, 1.000 Euro jeden Monat, egal wie alt ich werde. Ich bin natürlich ein sehr, sehr großer Börsen-Fan und würde meine Altersvorsorge am liebsten komplett über Aktien selber machen. Nur ganz ehrlich, wenn ich Glück habe, ist es dann eine Million, zwei Millionen, die zum Renteneintritt da sind? Aber ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde, was im Leben noch so auf mich zukommt. Reicht das dann? Ja, bei 2 Millionen wird es wohl reichen, bei einer vielleicht nicht. Wir haben ja noch das Thema Inflation. Was ist die Million überhaupt noch wert in 20 Jahren? Also deswegen ist so ein Vertrag, der auch das Langlebigkeitsrisiko absichert, schon gut und wichtig.

Vor allem, wenn man selbstständig ist, weil man ja dann die Gesetzliche eben nicht kriegt. Aber auch dann sollte man immer mehrere Bausteine kombinieren. Also gesetzlich allein reicht sowieso nicht. Aber wenn man dann schaut, wie man weiter vorgeht, dass man ein paar Bausteine möglichst kombiniert.

Die Aktienrente als erster Schritt: Chancen und Grenzen der neuen Reform

Anissa Brinkhoff: Und wenn man jetzt irgendwas hat und denkt: “Oh Gott, ich habe jetzt doch noch diese Riester oder Rürup Rente” – einfach stilllegen, aber nicht kündigen. Du meintest ja gerade schon, dass unsere Rente letztes Jahr mit 79 Milliarden Euro vom Staat bezuschusst wurde, damit die ganzen Rentnerinnen in Deutschland überhaupt die Rente beziehen konnten. Jetzt startet diese Aktienrente mit einer einmaligen Einzahlung von 10 Milliarden Euro. Das klingt erst mal so, als würde das nicht wirklich weiterhelfen. Was sagst du zu dieser Summe?