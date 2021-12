Geschichte, Chefs, Standorte Die Bafin im Überblick

| Foto: Bafin

Die Bafin ist eine relativ junge Behörde: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so der vollständige Name, wurde am 1. Mai 2002 gegründet. Zuvor hatte es drei verschiedene Bundesaufsichtsämter für Kreditwesen, Wertpapierhandel und Versicherungswesen gegeben, die in der neuen Allfinanzaufsicht zusammengeführt wurden. Auf dem Bild zu sehen ist das Bafin-H auptgebäude in Bonn, der Sitz der Banken- und Versicherungsaufsicht.