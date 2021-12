Sabine Groth 11.04.2012 Lesedauer: 1 Minute

„Die Balkan-Länder haben ein riesiges Aufholpotenzial“

Anders als in der benachbarten Türkei fehlt es den Börsen im ehemaligen Jugoslawien seit Jahren an Schwung. Schon ein kleiner Anstoß könnte jedoch ungeahnte Dynamik entfalten – meint Karl Keller, Manager des JB Balkan Tiger Fund in einem Interview mit DAS INVESTMENT.com