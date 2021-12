Böhmermann über Wirecard-Vorstand Jan Marsalek „Die Bankenkriminalität auf ein ganz neues Level gebracht“

„Wir haben 1,9 Milliarden Fragen an dich“ – der Fernsehsatiriker Jan Böhmermann hat sich in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ in der Rubrik „Eier aus Stahl“ den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek vorgenommen. Gewohnt bissig, gewohnt giftig, gewohnt gut. Hier ist das Video.