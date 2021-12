Im fernöstlichen Wüstenstaat Katar gestaltete Crea International eine Filiale der Barwa-Bank . Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die tief in der Bevölkerung verankerte islamische Religion und die Modernität der westlichen Welt miteinander in Einklang bringen.Als Inspiration diente dem Crea-Designerteam die Landschaft und Natur des Wüstenstaates - Katar ist vielerorts unfruchtbar und verödet, nur im Norden, wo die Niederschläge noch etwas häufiger sind, wachsen Wüstenhyazinthen, Palmen und Dornbüsche.Die fein geschwungenen sandfarbenen Dünen der katarschen Wüste gemixt mit den geometrischen Linien der Wüstenblume sind Ausgangspunkte für die Gestaltung der Bankfiliale.Im Zentrum der Bank stehen mehrere Touch-Screen Tablets, an denen die Bankangestellten zusammen mit ihren Kunden Platz nehmen. Dieses Zentrum repräsentiert die Knospe der Wüstenblume.