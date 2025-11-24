Die Bayerische will in der Krankenzusatzversicherung anorganisch wachsen. Geplant ist die Übernahme eines Bestands der kleinen Astra Versicherung und deren Serviceeinheit.

Bei der Versicherungsgruppe Die Bayerische stiegen 2024 die Beitragseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 979 Millionen Euro und erreichten damit einen neuen Höchstwert.

Der Versicherer Die Bayerische plant über die Komposit-Tochter die Übernahme des Zahnzusatzversicherungsbestands sowie der dafür zuständigen Serviceeinheit der Astra Versicherung aus Mannheim. Entsprechende Anträge liegen sowohl dem Bundeskartellamt als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor.

Deal: 20 Millionen Beitragsvolumen und 28 Mitarbeiter in Mannheim

Wie aus Medienberichten hervorgeht, hat das abgegebene Portfolio ein Beitragseinnahmen-Volumen in Höhe von 20 Millionen Euro. Wie viele Verträge betroffen sind, ist nicht bekannt. Unklar ist auch der Kaufpreis, den die Beteiligten nicht mitteilten. Sobald die Bestandsübernahme genehmigt ist, soll der Astra-Tarif „ZahnSieger“ nicht mehr im Neugeschäft angeboten und die Kunden informiert werden.

Teil des Deals ist auch die Übernahme der Astra Dental Service GmbH. Die Tochtergesellschaft mit 28 derzeit Beschäftigten kümmert sich um Antragsprüfung, Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung des Zahnzusatz-Portfolios. Die Anteile will die Astra, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden, zum 1. Januar 2027 an die Bayerische übertragen. Auch die Mitarbeiter sollen übernommen werden und am Standort Mannheim verbleiben. Bis dahin bleibt die Bestandsverwaltung bei der Astra.

Bayerische sieht großes Wachstumspotenzial

Beim Münchener Versicherer sieht man im Bereich der Krankenzusatzversicherungen großes Potenzial. Die Bayerische hat laut des Vorstandsvorsitzenden Martin Gräfer in der Vergangenheit in diesem Bereich bereits selbst ein großes Portfolio aufgebaut, das durch die Übernahme weiter wachsen wird. „Mit rund 70 Millionen Euro an Beitragseinnahmen ist die Krankenzusatzversicherung nach der Übernahme das größte Einzelportfolio unserer Komposittochter BA (...)“, sagt Gräfer gegenüber dem Fachmagazin „Procontra“.

Das vor einigen Jahren neu eingeführte IT-System ermögliche zudem die reibungslose Integration externer Bestände. Gräfer: „Die Astra hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Wachstumsreise hingelegt. Dieser Bestand ist das Ergebnis vieler kluger Entscheidungen und viel Leidenschaft. Wir freuen uns sehr, dieses starke Fundament in unser Portfolio zu integrieren und weiterzuentwickeln.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Astra Versicherung will sich auf Kerngeschäft fokussieren

Die kleine Astra Versicherung hat unter anderem Policen für Elektronik und Instrumente für die Zielgruppe der Eltern von Kindern im Schulalter im Bestand. In die Schlagzeilen geriet der Nischenanbieter 2024 mit dem Gewinn des Schmähpreises „Versicherungskäse des Jahres“ durch den Bund der Versicherten für eine Nachhilfe-Versicherung, die sich nach Unternehmensangaben nur in zweistelliger Zahl verkauft haben soll.

Was der jetzt beschlossene Verkauf für die Auslandskrankenversicherungen bedeutet, die der Mannheimer Versicherer ebenfalls im Bestand hat, ist noch nicht entschieden. „Die Auslandskrankenversicherung ordnen wir aufgrund der Kurzfristigkeit des Geschäftes intern der Sachversicherung zu“, sagt Philipp Langendörfer, Vorstandsvorsitzender der Astra Versicherung, gegenüber „Procontra“.

Warum verkauft Astra profitablem Bestand?

Künftig will sind das Unternehmen laut Pressemitteilung wieder auf seine ursprüngliche Rolle als reiner Sachversicherer konzentrieren. Die Abgabe des Bestands sei Teil einer klaren strategischen Fokussierung. Gleichzeitig ist die Rede von einem starken Wachstum im Zahnzusatzsegment, das laut Langendörfer gewinnträchtig aufgestellt ist.

Somit stellt sich die Frage, warum die Astra überhaupt verkauft. Eine wirkliche Antwort liefert der Unternehmenschef nicht: „Wir haben einen profitablen Bestand aufgebaut und wollen ihn nun bewusst an einen Partner geben, der in der Krankenzusatzversicherung ebenfalls stark aufgestellt ist. Die Bayerische bietet unseren Versicherten ein stabiles Umfeld und unseren Mitarbeitenden eine spannende Perspektive“, so Langendörfer.