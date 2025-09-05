Die Bayerische und die Barmenia Gothaer wollen über die Bayerische-Tochter Compexx vertrieblich kooperieren. Über die konkrete Umsetzung geben die Partner wenig bekannt.

Die Versicherungsgruppe Die Bayerische und die Barmenia Gothaer haben eine Vertriebskooperation bekanntgegeben. Sie soll über die Tochtergesellschaft der Bayerischen, Compexx Finanz aus Regensburg, abgewickelt werden.

Plattform mit zwei Säulen

Nach Darstellung der Bayerischen agiert die Compexx dabei nicht als klassischer Vertrieb, sondern „als unabhängige Plattform mit zwei strategischen Säulen“: einem Expertennetzwerk und Vertriebsorganisationen. Welche das sind – ob eigene Einheiten, bestehende Gruppen oder externe Partner geht aus der Unternehmensmitteilung nicht hervor. Auch wurden keine Details zur konkreten Umsetzung der Kooperation genannt.

Geleitet wird die Kooperation gemeinsam von Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der Compexx Finanz und Patrick Vehoff, Vorstand bei der Gesellschaft Die Bayerische Pro Kunde AG und Compexx. Vehoff war erst Anfang des Jahres von der Barmenia nach München gewechselt.

Unterschiedliche Spartenschwerpunkte der zwei Partner

Die Barmenia Gothaer soll als Teil der Kooperation ihre Expertise in der Privaten Krankenversicherung und im gewerblichen Sachgeschäft einbringen, Die Bayerische im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, Biometrie sowie privater Sachversicherung. Entstanden sei die Idee im Austausch zwischen Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, und Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT bei der Barmenia Gothaer.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gräfer sagt: „Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz – und schaffen mit Compexx eine Plattform, die das Beste aus beiden Häusern zusammenführt. Das ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiges Bekenntnis zu Nähe, Qualität und unternehmerischer Freiheit im Vertrieb.“ Lamsfuß ergänzt, dass man mit der Kooperation einen „weiteren strategischen Vertriebspartner mit einem ganzheitlichen, kundenzentrierten Beratungsansatz“ gewinne.

Compexx mit fragwürdiger Rolle als Dachorganisation

Die Compexx stand im vergangenen Jahr noch im Zentrum einer Kontroverse. Unter ihrem Dach agiert bis heute der umstrittene Strukturvertrieb Fairmögenskonzepte Deutschland (FKD). Die Vorwürfe aus dem Kreis der Vermittlerschaft damals waren lang: Vermittler ohne Registrierung, unseriöses Geschäftsgebaren oder ein Bruder des im Hintergrund agierenden wahren FKD-Chefs Ömur Turhan als vermeintlicher Strohmann in der Geschäftsführung.

Besagter Ömur Turhan wurde später auch offiziell Geschäftsführer der FKD, leitet das Unternehmen laut Impressum der Firmenwebsite derzeit gemeinsam mit Brochenberger. Doch nicht nur zu ihm gibt es eine Verbindung. Turhan war einst bei der Barmenia-Marke Impact mit seinem „Team Turhan“ eine große Nummer, leitete die Generaldirektion Dortmund. Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Facebook-Post aus dem Februar 2023 zur Verabschiedung von Turhan bei der Impact. Verfasst wurde dieser von Patrick Vehoff.