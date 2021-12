Die Bayerische, Dimensional, Flossbach von Storch Das sind die besten Partner deutscher Versicherungsmakler

Servicevalue hat 2.691 Makler über den Service ihrer Geschäftspartner befragt. Die Makler sollten erklären, ob die zentralen Service- und Technikleistungen ihres Vertriebspartners mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind (Integration), ob die Service- und Unterstützungsleistungen des Partners auf den Vertriebserfolg des Maklers einzahlen (Befähigung) und ob die angebotenen Service- und Zusatzleistungen auch einen Mehrwert für die Unternehmenstätigkeit des Maklers schaffen (Zusatznutzen).

Aus den Antworten errechneten die Forscher den sogenannten Servicewert. Nun kürt Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin die maklerfreundlichsten Versicher in fünf Sparten sowie die besten Maklerdienstleister, Maklerverwaltungsprogramme und Investmentgesellschaften.

Beste Maklerversicherer: Münchener Verein und NV-Versicherungen

Den höchsten Servicewert unter den Maklerversicherern erreichen mit 81 Indexpunkten spartenübergreifend der Münchener Verein (Kranken) und die NV-Versicherungen (Schaden). In der Sparte Leben überzeugt wie in den Vorjahren die Helvetia am stärksten (77). Einen gleichhohen Servicewert schafft die Nürnberger als Krankenversicherung.

In der Sparte „Rechtsschutz“ führt wie im Vorjahr die KS / Auxilia (69) die Top 10 an.

Neu aufgenommen wurde die Sparte Gewerbe. Hier zeigt sich der Volkswohl Bund (73) mit Abstand als bester Maklerversicherer.

Mehr als 73 Indexpunkte im Servicewert weisen zudem noch Universa, Die Bayerische, Standard Life und Ideal (allesamt in Kranken) sowie Itzehoer und Die Haftpflichtkasse (beide in Schaden) auf.

Auf Basis der Ergebnisse über alle fünf Sparten hinweg geht die Die Bayerische mit der Trophäe „Allsparten“-Gewinner aus den Makler-Champions hervor. Auf Platz zwei und drei folgen die Nürnberger und die Itzehoer. Mit dem Titel „Persönlichkeit des Jahres“ wird Rainer Reitzler, Vorstandschef der Münchener Verein, ausgezeichnet.

Quelle: Servicevalue

Dimensional Funds vor Flossbach von Storch

Bei Maklerpools und Verbänden erreicht Vema mit 88 Indexpunkten den höchsten Servicewert. DEMV (83), [PMA (81) und VFM (79) folgen mit ebenfalls sehr hohen Servicewerten.

Erstmalig bewertet werden im Rahmen der diesjährigen Untersuchung die Maklerverwaltungsprogramme. Hier überzeugen mit Spitzenwerten voll und ganz Professional works von DEMV (85), Keasy aus der VFM-Gruppe (83) und ELVIS.one von PMA (77).

Ebenfalls neu aufgenommen sind die „Investmentgesellschaften“. Mit einem Indexpunkt Vorsprung vor Flossbach von Storch (69) geht Dimensional Funds (70) als Sieger in der Premiere hervor.