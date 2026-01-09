Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat zum 1. Januar 2026 Annika Obermayer und Maximilian Buddecke zu Generalbevollmächtigten ernannt.

Die Versicherungsgruppe Die Bayerische hat zum 1. Januar 2026 Annika Obermayer und Maximilian Buddecke zu Generalbevollmächtigten bestellt. Der Aufsichtsrat hat den Ernennungen zugestimmt.

Obermayer: Zwölf Jahre bei der Allianz

Obermayer verantwortet seit Anfang 2025 den Geschäftsbereich Komposit bei der Bayerischen. Als Generalbevollmächtigte der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung berichtet sie weiterhin an Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzenden des Kompositversicherers der Gruppe.

Vor ihrem Wechsel zur Bayerischen war Obermayer zwölf Jahre lang bei der Allianz aktiv, unter anderem als Product Owner Privatschutz und Leiterin Portfoliomanagement und Marktauftritt. Zuletzt leitete sie bei der Allianz das Unfall-Risiko-Geschäft.

Buddecke seit knapp 20 Jahren bei der Bayerischen

Buddecke ist seit knapp 20 Jahren bei der Bayerischen aktiv. Als Generalbevollmächtigte übernimmt er die Leitung des persönlichen Vertriebs, der künftig Bankenvertrieb, Maklervertrieb, Unternehmensvorsorgewelt sowie Vertriebskooperationen umfasst. Die Vorstände der BL die Bayerische Lebensversicherung sowie der Konzernmutter BY die Bayerische Vorsorge und Lebensversicherung haben ihn ebenfalls zum Generalbevollmächtigten bestellt.

Der von Patrick Vehoff geleitete Exklusiv-Partnervertrieb bildet die zweite Vertriebssäule der Bayerischen. Nach Angaben des Unternehmens sollen mit der Neuorganisation Verantwortlichkeiten gebündelt, Schnittstellen reduziert und Entscheidungswege verkürzt werden.