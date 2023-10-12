Digitalisierung Die Bayerische ordnet Vertrieb neu

Die Bayerische stellt ihren Vertrieb auf den Kopf: Alle digitalen Aktivitäten werden nun bei der Bayerischen Online-Versicherungsagentur und -Marketing (BOAM) gebündelt. Wer die Leitung übernimmt und welcher Neuzugang das Team verstärkt.

Tanja Kusserow und Susanne Paster (von links): Kusserow übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Digital Partner Management und berichtet an Paster.

Die Versicherungsgesellschaft die Bayerische gibt Änderungen in ihrem Vertrieb bekannt. Sie bündelt alle digitalen Vertriebsaktivitäten bei ihrer Marketing-Tochter Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing (BOAM). Bisher war der regionale Maklervertrieb für die Betreuung von Online-Portalen und -Partnern zuständig.

Susanne Paster bleibt Leiterin Digitalvertrieb



Mit der neuen Vertriebsstruktur wolle man das Fachwissen bündeln und „die digitale Transformation mit noch mehr Schwung vorantreiben“, heißt es vom Unternehmen. Susanne Paster (42) bleibt weiterhin Leiterin aller digitalen Vertriebsaktivitäten bei der Bayerischen. Sie hat diese Position im Mai übernommen, nachdem sie über drei Jahre lang für das Online-Marketing und den E-Commerce der Bayerischen verantwortlich war.

Vor ihrer Tätigkeit bei der Bayerischen arbeitete Paster fast sechs Jahre lang bei der Allianz Deutschland. Dort war sie zuletzt als Marketing-Managerin für den Bereich "Digitale Kundenbindung & Services Marktmanagement" zuständig.

Tanja Kusserow wechselt von Thinksurance



Darüber hinaus gibt die Bayerische einen Neuzugang bekannt. Tanja Kusserow (33) übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Digital Partner Management und berichtet an Susanne Paster. Kusserow war zuvor über zwei Jahre lang für die Betreuung der Partnerunternehmen bei Thniksurance zuständig. Vorher war sie als Teamleiterin bei Wefox aktiv.