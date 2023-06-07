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Versicherungen

Pangaea-Life-Fonds soll es auch ohne Versicherungsmantel geben

Sachwerte-Fonds auch ohne Versicherungsmantel Die Bayerische und die Empira Group gründen Fondsgesellschaft

Mit Pangaea Life Capital Partners gründen der Versicherer Die Bayerische und die Empira Group einen global tätigen Investment Manager. Dieser öffnet die Fonds der Pangaea Life, der nachhaltigen Marke der Bayerischen, auch für Anleger außerhalb des Versicherungskosmos.

Lahcen Knapp, Verwaltungspräsident der Empira Group, Michael Haupt, Chef von Pangeae Life Capital Partners, und Martin Gräfer, Vorstandsmitglied Die Bayerische
Lahcen Knapp, Verwaltungspräsident der Empira Group, Michael Haupt, Chef von Pangeae Life Capital Partners, und Martin Gräfer, Vorstandsmitglied Die Bayerische | Bildquelle: Die Bayerische / Empira
Von  | Leitender Redakteur
Aktualisiert am:

Unter dem Namen Pangaea Life Capital Partners gründen der Versicherer Die Bayerische und das Investmenthaus Empira gemeinschaftlich einen global tätigen Investment Manager. Dieser öffnet die Fonds von Pangaea Life, der nachhaltigen Marke der Bayerischen, auch für Anleger außerhalb des Versicherungsmantels und verfolgt Wachstumspläne. 

Mit der Gründung mit Sitz im schweizerischen Zug vertiefen die Münchner Versicherungsgruppe und der Schweizer Immobilieninvestor ihre Kooperation: Beide Unternehmen bündeln darin ihre Expertise im Bereich nachhaltiger Sachwerte, Immobilien und (institutionelle) Investments. Geschäftsführer (CEO) ist Michael Haupt, der 30 Jahre Erfahrung in der Leitung von Finanz- und Immobilienunternehmen in das Joint Venture einbringt. 

Ziel ist es, die Portfolios der Fonds auf weitere Zukunftssektoren des nachhaltigen Wandels auszubauen. Das Gemeinschaftsunternehmen richtet sich dabei an institutionelle und private Investoren. Der geplante Fonds „Pangaea Life Blue One Universe“ soll zunächst die beiden Fonds „Pangaea Life Blue One Energy“ und „Pangaea Life Blue One Living“ umfassen. Die Fonds der Pangaea Life öffnet sich somit direkten Investitionen von Privatanlegern und Großinvestoren.

„Bereits seit 2017 demokratisieren wir mit unseren Sachwerte-Fonds die Teilhabe an der nachhaltigen Wende“, sagt Martin Gräfer, Mitglied der Vorstände Die Bayerische. In die Fonds der Pangaea Life konnten Kundinnen und Kunden bislang nur über Versicherungsprodukte innerhalb Deutschlands investieren. Nun wird der Vertrieb der Fonds internationalisiert – zunächst im Dach-Raum, perspektivisch folgen weitere europäische Länder und Märkte außerhalb Europas.

Über die Bayerische

Die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung. Die Versicherungsgruppe verwaltet Kapitalanlagen von gut fünf Milliarden Euro.

 Über die Empira Group

Die Empira Group hat ein Anlagevolumen von insgesamt rund acht Milliarden Euro und bietet institutionellen Investoren Immobilieninvestments in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. In Deutschland setzt Empira auf Investmentansätze in den Bereichen Aktien und Debt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz, sowie Standorte in Luxemburg, Deutschland, den USA, Großbritannien, Österreich. 

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er bei Edelstoff Media. Mehr über Lennard Klindworth
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