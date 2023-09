Gütesiegel für Versicherungen Ratings von Assekurata, M&M, Franke und Bornberg weitgehend unbekannt

Neben altbekannten Gütesiegeln auf Basis von neutralen Produkttests von Finanzzeitschriften oder Rating-Agenturen arbeiten Anbieter immer häufiger mit Siegeln, die auf Online-Kundenbewertungen beruhen. Welche Gütesiegel für Versicherungen den potenziellen Kunden ein Begriff sind und welche davon die Verbraucher für besonders vertrauenswürdig halten, untersuchte die Sirius-Campus-Studie „Wirkung von Gütesiegeln und Online-Kundenbewertungen“.

Insgesamt führten die Forscher 2.000 Online-Interviews unter 18- bis 69-Jährigen durch. Untersucht wurden dabei die folgenden 38 Gütesiegel: Ascore, Ass Compact, Assekurata, Auto Bild, Bild Siegel, Capital, Cash., Check24, Deutsches Institut für Servicequalität (DISQ), Deutschland Test, Deutsches Finanz-Service-Institut (DFSI), Die Welt, Efahrer.com, eKomi, Euro, Finanzfluss, Finanztest, Finanztip, Fitch Ratings, Focus Money, Franke und Bornberg, Google Rezensionen, Handelsblatt, Institut für Vorsorge- und Finanzplanung, Kubus, Kundenmonitor Deutschland, Morgen & Morgen, Öko-Test, Service Atlas, Service Rating, Standard & Poors, SZ Institut, Top Service Deutschland, Trusted Shops, Trustpilot, TÜV Service tested, Who Finance und Wirtschaftswoche.

Um die Bekanntheit eines Siegels zu ermitteln, wurden den Befragten Bilder und Logos des Anbieters gezeigt (bildgestützte Bekanntheit). Die Ergebnisse haben die Forscher mit der Vorgängeruntersuchung im Jahr 2016 verglichen.

Finanztest am bekanntesten, Trustpilot wächst

Besonders stark verbessert hat sich dabei Trustpilot. Im Vergleich zu 2016 hat sich die bildgestützte Bekanntheit der Bewertungspalttform um 40 Prozentpunkte erhöht. Es folgen Öko-Test (+12 Prozentpunkte), Deutschland Test (+10 Prozentpunkte), eKomi (+9 Prozentpunkte) und Check24 (+ 7 Prozentpunkte). Verlierer in der Bekanntheitsabfrage sind Focus Money (-16 Prozentpunkte), TÜV Service tested (-12 Prozentpunkte), Euro (-8 Prozentpunkte) und Finanztest (-6 Prozentpunkte).

© Sirius Campus

Obwohl er in den vergangenen sieben Jahren etwas an Bekanntheit einbüßte, liegt Finanztest mit einer bildgestützten Bekanntheit bei 63 Prozent aller Versicherungsnehmer weiterhin auf Platz 1. Es folgt mit – mittlerweile geringerem – Abstand Öko-Test, der 59 Prozent der Umfrageteilnehmer ein Begriff ist. Mit 44 und 43 Prozent haben sich Trustpilot und Trusted Shops in der Bekanntheitsabfrage auf die Plätze 3 und 4 hochgearbeitet.

Wirtschaftswoche und Handelsblatt besonders vertrauenswürdig

Auszeichnungen durch klassische Printmedien wie Capital (19 Prozent), Auto Bild (9 Prozent), Wirtschaftswoche (9 Prozent), Handelsblatt (8 Prozent) und Die Welt (5 Prozent) sind unterdessen weniger bekannt. Allerdings genießen die Siegel der Wirtschaftswoche und des Handelsblatts bei den befragten Verbrauchern besonders großes Vertrauen.

Darüber hinaus kam die Studie zu einem überraschenden Ergebnis: Die für Versicherungsmakler wichtigen Ratings von Anbietern wie Ascore, Ass Compact, Assekurata, Fitch, Franke und Bornberg, Morgen & Morgen sowie Standard & Poors sind bei Privatkunden mit Werten von bis zu 2 Prozent praktisch unbekannt.

Mittlerweile sucht fast jeder dritte Kunde (30 Prozent) aktiv nach einem Testergebnis. In der Generation Z (bis 30 Jahre) ist dieser Anteil mit 42 Prozent am höchsten. Von den 64 Prozent aller Privatkunden, die Testergebnisse gelesen haben, haben 18 Prozent aufgrund dieser Informationen schon mal eine Versicherung abgeschlossen. 3 Prozent haben aufgrund dessen einen Vertrag gekündigt. Der Anteil derer, die sich nach eigenen Angaben nicht nach Testergebnissen oder Ratings richten, liegt bei 40 Prozent.