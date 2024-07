Für ihre aktuelle Trendstudie „Reiseversicherungen im Aufwind: Erfolgversprechende Ansprachen, Zielgruppen und Konzepte“ befragten die Forscher vom Beratungsinstitut Heute und Morgen mehr als 1.000 Besitzer und Interessenten von Reisekranken- sowie Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherungen zur persönlichen Wahrnehmung und Relevanz von über 30 Anbietern. Darüber hinaus fragten die Analysten, über welche Vertriebskanäle die Versicherten ihre Policen abgeschlossen haben und welche Leistungen ihnen besonders wichtig sind.

Bekannteste Anbieter in beiden Kategorien: ADAC, Allianz, Ergo und Axa

Das Ergebnis: Sowohl bei Reisekranken- als auch bei Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherungen zählen ADAC, Allianz, Ergo und Axa zu den fünf bekanntesten Anbietern. Bei der Reisekrankenversicherungen schafft es zudem noch Huk-Coburg, bei der Rücktrittsversicherung die Hanse Merkur in die Top-5. Die besten Konversionsraten – also das beste Verhältnis von Besuchen zu Interaktionen – und auch die höchsten Werte für „Sympathie und Vertrauen“ sowie „Preis-Leistungs-Verhältnis“ – erzielt in beiden Produktsegmenten der ADAC (First Choice).

Doch nicht alle Anbieter, die der Kunde kennt, schaffen es in sein sogenanntes Relevant Set. Dieser Begriff steht für die Auswahl von Produkten oder Marken, die sich im Bewusstsein des Verbrauchers festgesetzt haben und nach denen er bei seinem Einkauf gezielt sucht. Bei der Reisekrankenversicherung suchen die Kunden besonders aktiv nach Policen von ADAC, Allianz und Huk-Coburg, bei der Reiserücktrittsversicherung nach den von ADAC, Allianz und Ergo.

Bekannt ist nicht gleich bedeutsam

Dabei hänge die Bekanntheit nicht immer mit der Relevanz zusammen, erklären die Forscher. So gelinge es einigen namhaften Anbietern mit hoher oder mittlerer Bekanntheit bei Reiseversicherungen nicht, ins Relevant Set der Kunden zu gelangen. Unbekannteren Anbietern wie beispielsweise Europ Assistance, Inter, Travel Protect oder URV, gelingt dies laut Studie vergleichsweise besser. Den Grund dafür sehen die Studienautoren darin, dass die Kunden kleineren Spezialanbietern wohl höhere Kompetenz zuschreiben.

© Heute und Morgen

Darüber hinaus fragten die Forscher, wie sich tatsächliche und potenzielle Kunden über Reiseversicherungen informieren. Wichtigste Informationsquellen sowohl für Reisekranken-, als auch für Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherungen sind demnach Online-Suchmaschinen und Vergleichsportale. Letztere spielen auch beim Abschluss eine große Rolle: Jeder vierte, bei den Unter-40-Jährigen sogar jeder dritte Kunde schließt seine Policen über Verivox, Check24 & Co. ab.

Noch gefragter sind bei Reisekrankenversicherungen Versicherungsgesellschaften und -vermittler, die für gut jeden zweiten Abschluss (52 Prozent) verantwortlich sind. Bei Reiserücktrittsversicherungen liegt dieser Anteil hingegen nur bei 28 Prozent. Hier erfolgt der Abschluss häufiger über eine Bank, oft zusammen mit einem Bankprodukt.

Preis-Leistungs-Verhältnis am wichtigsten

Mehr als vier Fünftel (84 Prozent) der Reisekrankenversicherten haben eine ganzjährige beziehungsweise fortlaufende Versicherung gewählt. Bei Reiserücktrittsversicherungen sind das 57 Prozent. „Im Vergleich zu den Produktbesitzern mit einmaliger Versicherung reisen die kontinuierlich Abgesicherten häufiger, haben höhere Urlaubsbudgets und verfügen insgesamt über ein höheres Haushaltnetto-Einkommen“, schreiben die Studienautoren.

Bei ihrer Entscheidung für eine Police achten die meisten Befragten vor allem auf den Preis beziehungsweise das Preis-Leistungs-Verhältnis. Als die für sie wichtigsten Leistungen bezeichnen Reisekrankenversicherte die Kostenübernahme für alle medizinisch notwendigen Behandlungen und Arzneimittel im Ausland sowie für den medizinisch notwendigen Rücktransport. Extras wie telemedizinische Leistungen spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Eine direkte Kostenübernahme durch die Versicherer ist vielen Kunden hingegen schon wichtig – vor allem solchen, die eine einmalige Police abgeschlossen haben.

Anspruchsvollere Kunden bei Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung

Ähnlich verhält es sich bei Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherungen: Auch hier achten die Kunden vor allem auf die Kernleistungen wie die Kostenübernahme bei Stornierung und bei Rücktransport im Fall eines Reiseabbruchs. Doch auch der Schutz gegen Naturkatastrophen am Reiseziel sowie die spezifische Abdeckung beim Tod eines nicht-mitreisenden Familienmitglieds in der Heimat bezeichnen die Versicherten als wichtig. Besitzer fortlaufender Versicherungen im Bereich Reiserücktritt / Reiseabbruch zeigen sich laut Studie insgesamt deutlich anspruchsvoller und erwarten einen umfassenden Versicherungsschutz.