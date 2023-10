Auswertung von 1,6 Millionen Depots Das sind die beliebtesten Aktien der Deutschen

In welche Unternehmen stecken die Deutschen ihr Geld am liebsten? Das hat die Consorsbank untersucht. Dabei haben die Studienautoren 1,6 Millionen Depots ausgewertet. Es zeigt sich: Die Deutschen lieben vor allem heimische Unternehmen. US-Titel sind jedoch auf dem Vormarsch.

Deutsche Aktienanleger halten heimischen Unternehmen die Treue, zu dem Ergebnis kommt eine Auswertung von rund 1,6 Millionen Depots privater Kundinnen und Kunden der Consorsbank. Jedoch hat in den vergangenen fünf Jahren die Heimatliebe der Investoren abgenommen – dafür haben vor allem US-Aktien an Zuspruch gewonnen. Dennoch finden sich in den ausgewerteten Depots zu 50,6 Prozent Aktien deutscher Unternehmen. Zum Vergleich: 2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 61,8 Prozent.

Bei Wertpapieren von Unternehmen aus Nordamerika – USA und Kanada – verlief die Entwicklung umgekehrt: Dort kletterte der Anteil des Anlagevolumens im gleichen Zeitraum von 23,4 Prozent auf 34,2 Prozent. Der Anteil, der in Werte von Unternehmen aus den übrigen europäischen Ländern investiert war, blieb unverändert bei 12,7 Prozent.

Diese Aktien sind besonders begehrt

Doch was sind nun die beliebtesten Aktien der Deutschen? Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass vor allem Unternehmen wie Allianz, BASF, Mercedes-Benz oder Siemens besonders begehrt sind. Das gilt fürs laufende Jahr gleichermaßen wie für das Jahr 2018.

Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Depotvolumen

Dazu haben die Analysten unter anderem untersucht, wie hoch die Gewichtung der jeweiligen Titel in den einzelnen Depots ist. Dabei auffällig: In der Rangliste der 40-Top-Aktien nach Anlagevolumen hat sich die Anzahl der US-Titel mehr als verdoppelt gegenüber 2018. Was den Tech-Boom der vergangenen Jahre widerspiegele. Mit Ausnahme von Berkshire Hathaway sind alle sechs US-Unternehmen unter den ersten 20 im Bereich Internet beziehungsweise Technologie aktiv. Apple ist dabei gegenüber 2018 um vier Plätze nach oben auf Rang eins geklettert und löste den deutschen Versicherungskonzern Allianz ab.

2023 Trend

2023 im Vergleich zu 2018 2018 1 Apple Aufgestiegen Allianz 2 Allianz Abgestiegen BASF 3 Microsoft Aufstieg um mehr als 10 Plätze Siemens 4 Siemens Abgestiegen Mercedes-Benz 5 BASF Abgestiegen Apple 6 SAP Aufgestiegen Deutsche Telekom 7 Mercedes-Benz Abgestiegen SAP 8 Amazon Keine Veränderung Amazon 9 Deutsche Telekom Abgestiegen Münchener Rückversicherung 10 Münchener Rückversicherung Abgestiegen Deutsche Bank 11 Tesla Neu in den Top 40 Bayer 12 Nvidia Neu in den Top 40 Infineon 13 Deutsche Post Aufgestiegen Wirecard 14 Bayer Abgestiegen Volkswagen 15 Berkshire Hathaway Aufgestiegen Eon

Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Kaufvolumen

In der Rangliste der 40 Werte, die im ersten Halbjahr 2023 beziehungsweise 2018 das höchste Kaufvolumen verzeichneten, hat sich die Zahl der US-Titel sogar verdreifacht. Auch dort fällt auf: Tech dominiert. Spitzenreiter ist Tesla – die Aktie kletterte gegenüber 2018 um 31 Plätze nach oben. Von Anfang Januar bis Ende Juni dieses Jahres konnte sich der Tesla-Kurs mehr als verdoppeln, so die Analysten.

2023 Trend

2023 im Vergleich zu 2018 2018 1 Tesla Aufstieg um mehr als 10 Plätze Deutsche Bank 2 Allianz Aufgestiegen Amazon 3 Deutsche Bank Abgestiegen Mercedes-Benz 4 Commerzbank Aufgestiegen Allianz 5 Mercedes-Benz Abgestiegen Deutsche Telekom 6 Rheinmetall Neu in den Top 40 Volkswagen 7 Volkswagen Abgestiegen Commerzbank 8 BASF Aufgestiegen Wirecard 9 Amazon Abgestiegen Siemens 10 Vonovia Neu in den Top 40 Evotec 11 Microsoft Neu in den Top 40 Lufthansa 12 Nvidia Aufstieg um mehr als 10 Plätze Siemens Healthineers 13 Deutsche Telekom Abgestiegen Alibaba 14 Bayer Aufstieg um mehr als 10 Plätze Eon 15 TUI Neu in den Top 40 BASF

Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Häufigkeit

Bei den 40 am häufigsten in den Depots der Anlegerinnen und Anleger vertretenen Aktien führt 2023 ein bekannter Name das Feld an: die Deutsche Telekom. Sie stand bereits 2018 an der Spitze. Tatsächlich ist die Telekom auch in der Rangliste nach Kaufvolumen im Jahr 2023 recht weit oben zu finden, auf Platz 13. Waren die Top 10 im Jahr 2018 noch eine deutsche Angelegenheit, schafften es im Jahr 2023 mit Apple, Amazon und Microsoft drei Unternehmen aus Amerika in die Spitzengruppe.

2023 Trend

2023 im Vergleich zu 2018 2018 1 Deutsche Telekom Keine Veränderung Deutsche Telekom 2 BASF Aufgestiegen Mercedes-Benz 3 Allianz Aufgestiegen Deutsche Bank 4 Mercedes-Benz Abgestiegen Allianz 5 Apple Aufgestiegen Commerzbank 6 Daimler Truck Neu in Top 40 Siemens 7 Amazon Aufstieg um mehr als 10 Plätze BASF 8 SAP Aufgestiegen Eon 9 Microsoft Aufstieg um mehr als 10 Plätze SAP 10 Siemens Energy Neu in den Top 40 Deutsche Post 11 Lufthansa Aufgestiegen Infineon 12 Bayer Aufgestiegen Apple 13 Deutsche Bank Abgestiegen Osram Licht 14 Siemens Abgestiegen Uniper 15 Deutsche Post Abgestiegen Münchener Rückversicherung

Stand der Daten ist der 30. Juni 2023.