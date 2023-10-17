Auswertung von 1,6 Millionen Depots Das sind die beliebtesten Aktien der Deutschen

Deutsche Aktienanleger halten heimischen Unternehmen die Treue, zu dem Ergebnis kommt eine Auswertung von rund 1,6 Millionen Depots privater Kundinnen und Kunden der Consorsbank. Jedoch hat in den vergangenen fünf Jahren die Heimatliebe der Investoren abgenommen – dafür haben vor allem US-Aktien an Zuspruch gewonnen. Dennoch finden sich in den ausgewerteten Depots zu 50,6 Prozent Aktien deutscher Unternehmen. Zum Vergleich: 2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 61,8 Prozent.
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Bei Wertpapieren von Unternehmen aus Nordamerika – USA und Kanada – verlief die Entwicklung umgekehrt: Dort kletterte der Anteil des Anlagevolumens im gleichen Zeitraum von 23,4 Prozent auf 34,2 Prozent. Der Anteil, der in Werte von Unternehmen aus den übrigen europäischen Ländern investiert war, blieb unverändert bei 12,7 Prozent.
Diese Aktien sind besonders begehrt
Doch was sind nun die beliebtesten Aktien der Deutschen? Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass vor allem Unternehmen wie Allianz, BASF, Mercedes-Benz oder Siemens besonders begehrt sind. Das gilt fürs laufende Jahr gleichermaßen wie für das Jahr 2018.
Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Depotvolumen
Dazu haben die Analysten unter anderem untersucht, wie hoch die Gewichtung der jeweiligen Titel in den einzelnen Depots ist. Dabei auffällig: In der Rangliste der 40-Top-Aktien nach Anlagevolumen hat sich die Anzahl der US-Titel mehr als verdoppelt gegenüber 2018. Was den Tech-Boom der vergangenen Jahre widerspiegele. Mit Ausnahme von Berkshire Hathaway sind alle sechs US-Unternehmen unter den ersten 20 im Bereich Internet beziehungsweise Technologie aktiv. Apple ist dabei gegenüber 2018 um vier Plätze nach oben auf Rang eins geklettert und löste den deutschen Versicherungskonzern Allianz ab.
|2023
|Trend
2023 im Vergleich zu 2018
|2018
|1
|Apple
|Aufgestiegen
|Allianz
|2
|Allianz
|Abgestiegen
|BASF
|3
|Microsoft
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|Siemens
|4
|Siemens
|Abgestiegen
|Mercedes-Benz
|5
|BASF
|Abgestiegen
|Apple
|6
|SAP
|Aufgestiegen
|Deutsche Telekom
|7
|Mercedes-Benz
|Abgestiegen
|SAP
|8
|Amazon
|Keine Veränderung
|Amazon
|9
|Deutsche Telekom
|Abgestiegen
|Münchener Rückversicherung
|10
|Münchener Rückversicherung
|Abgestiegen
|Deutsche Bank
|11
|Tesla
|Neu in den Top 40
|Bayer
|12
|Nvidia
|Neu in den Top 40
|Infineon
|13
|Deutsche Post
|Aufgestiegen
|Wirecard
|14
|Bayer
|Abgestiegen
|Volkswagen
|15
|Berkshire Hathaway
|Aufgestiegen
|Eon
Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Kaufvolumen
In der Rangliste der 40 Werte, die im ersten Halbjahr 2023 beziehungsweise 2018 das höchste Kaufvolumen verzeichneten, hat sich die Zahl der US-Titel sogar verdreifacht. Auch dort fällt auf: Tech dominiert. Spitzenreiter ist Tesla – die Aktie kletterte gegenüber 2018 um 31 Plätze nach oben. Von Anfang Januar bis Ende Juni dieses Jahres konnte sich der Tesla-Kurs mehr als verdoppeln, so die Analysten.
|2023
|Trend
2023 im Vergleich zu 2018
|2018
|1
|Tesla
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|Deutsche Bank
|2
|Allianz
|Aufgestiegen
|Amazon
|3
|Deutsche Bank
|Abgestiegen
|Mercedes-Benz
|4
|Commerzbank
|Aufgestiegen
|Allianz
|5
|Mercedes-Benz
|Abgestiegen
|Deutsche Telekom
|6
|Rheinmetall
|Neu in den Top 40
|Volkswagen
|7
|Volkswagen
|Abgestiegen
|Commerzbank
|8
|BASF
|Aufgestiegen
|Wirecard
|9
|Amazon
|Abgestiegen
|Siemens
|10
|Vonovia
|Neu in den Top 40
|Evotec
|11
|Microsoft
|Neu in den Top 40
|Lufthansa
|12
|Nvidia
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|Siemens Healthineers
|13
|Deutsche Telekom
|Abgestiegen
|Alibaba
|14
|Bayer
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|Eon
|15
|TUI
|Neu in den Top 40
|BASF
Die 15 beliebtesten Aktien der Deutschen nach Häufigkeit
Bei den 40 am häufigsten in den Depots der Anlegerinnen und Anleger vertretenen Aktien führt 2023 ein bekannter Name das Feld an: die Deutsche Telekom. Sie stand bereits 2018 an der Spitze. Tatsächlich ist die Telekom auch in der Rangliste nach Kaufvolumen im Jahr 2023 recht weit oben zu finden, auf Platz 13. Waren die Top 10 im Jahr 2018 noch eine deutsche Angelegenheit, schafften es im Jahr 2023 mit Apple, Amazon und Microsoft drei Unternehmen aus Amerika in die Spitzengruppe.
|2023
|Trend
2023 im Vergleich zu 2018
|2018
|1
|Deutsche Telekom
|Keine Veränderung
|Deutsche Telekom
|2
|BASF
|Aufgestiegen
|Mercedes-Benz
|3
|Allianz
|Aufgestiegen
|Deutsche Bank
|4
|Mercedes-Benz
|Abgestiegen
|Allianz
|5
|Apple
|Aufgestiegen
|Commerzbank
|6
|Daimler Truck
|Neu in Top 40
|Siemens
|7
|Amazon
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|BASF
|8
|SAP
|Aufgestiegen
|Eon
|9
|Microsoft
|Aufstieg um mehr als 10 Plätze
|SAP
|10
|Siemens Energy
|Neu in den Top 40
|Deutsche Post
|11
|Lufthansa
|Aufgestiegen
|Infineon
|12
|Bayer
|Aufgestiegen
|Apple
|13
|Deutsche Bank
|Abgestiegen
|Osram Licht
|14
|Siemens
|Abgestiegen
|Uniper
|15
|Deutsche Post
|Abgestiegen
|Münchener Rückversicherung
Stand der Daten ist der 30. Juni 2023.