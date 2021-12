Am Aktienmarkt lässt sich unter anderem per Sparplan anlegen – eine hierzulande zunehmend beliebte Form der Geldanlage. Die Fondsgesellschaft Loys steuerte tolle Daten bei, indem sie ausrechnete, welche Erträge ein Investment in den Aktienindex MSCI World über unterschiedliche Zeiträume seit 1991 gebracht hätte. Und hier ist das entsprechende Rendite-Dreieck.