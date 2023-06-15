Ranking Girokonto wechseln: Das sind die beliebtesten Banken der Deutschen

Der Banken-Dschungel in Deutschland kann ganz schön verwirrend sein:
- Was muss ich an Kontoführungsgebühren zahlen?
- Bekomme ich eine kostenlose Kreditkarte dazu?
- Wo kann ich überall kostenfrei Geld abheben?
- Und gibt es eine Einlagensicherung?
Wir haben anhand einer Analyse der Onlinedatenplattform Statista, die beliebtesten Banken Deutschlands herausgesucht. Gefragt wurde von den Analysten, bei welcher Bank die Teilnehmer ihr Hauptkonto haben. Die zusätzlichen Informationen beziehen sich alle auf ein Basic-Konto, viele Banken bieten jedoch noch weitere Modelle an.
- So viele Deutsche haben bei der Bank ihr Hauptkonto: 3 Prozent
- Höhe der Bankgebühren beziehungsweise Kontoführungsgebühren: Das Targobank Basiskonto hat eine Kontoführungsgebühr von 5,95 Euro monatlich. Eine Girocard (Debit) gibt es kostenlos dazu. Die Visa-Prepaid Kreditkarte bekommen Kunden für einen Preis von 30,00 Euro im Jahr.
- Höhe der Einlagensicherung: Es gilt die gesetzliche Sicherung von 100.000 Euro.
- An diesen Geldautomaten kann ich als Targobank-Kunde gebührenfrei abheben: Kunden können an etwa 3.000 Cashpool-Automaten in Deutschland kostenfrei Geld abheben. Dazu gehören unter anderem Automaten der BBBank, Degussa Bank, Santander Consumer Bank oder Sparda-Bank.
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