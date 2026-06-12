Makler-Umfrage Die beliebtesten BU-, EU-, Grundfähigkeits- und Dread-Disease-Versicherer

Eine Studie der BBG Betriebsberatung zeigt unter anderem die Vermittler-Lieblinge unter BU-, EU-, Grundfähigkeits- und Dread-Disease-Versicherern.

Die Alte Leipziger aus Oberursel ist seit über zwei Jahren laut einer Befragung der Makler-Liebling unter den BU-Anbietern.

Vor einiger Zeit stellten wir die Altersvorsorge-Anbieter vor, die bei Maklern besonders beliebt sind. Nun folgen die „Makler-Lieblinge“ unter den Biometrie-Anbietern. Wir zeigen, welche Anbieter aus den Bereichen Berufsunfähigkeits- (BU), Erwerbsunfähigkeits- (EU) und Grundfähigkeitsversicherung sowie Absicherung gegen schwere Krankheiten (Dread Disease) die Makler jeweils zu ihren Favoriten gewählt haben und was sich im Vergleich zum Vorquartal geändert hat.

Die Ergebnisse stammen aus der aktuellen Studie „Asscompact Trends II/2026“, die die BBG Betriebsberatung durchgeführt hat. Dabei wurden nach Angaben der Autoren 256 Finanz- und Versicherungsvermittler nach ihren Lieblings-Produktgebern gefragt. Das ist allerdings eine Größenordnung, die nur ein begrenzte Aussagekraft der Ergebnisse zulässt.

BU: Alte Leipziger verteidigt Spitzenposition

In der BU verteidigt die Alte Leipziger ihre Spitzenposition aus dem Vorquartal: 23,3 Prozent der befragten Vermittler haben den Versicherer zu ihrem BU-Favoriten erklärt. Im Vorquartal lag der Wert noch bei 16,5 Prozent. Auch im vergangenen Jahr stand der Versicherer der ALH Gruppe (Alte Leipziger und Hallesche) an der Spitze.

Die LV 1871 steigt vom vierten auf den zweiten Platz mit 11,3 Prozent der Stimmen. Die Volkswohl Bund rutscht vom zweiten auf den dritten Platz mit 9,3 Prozent. Die Swiss Life folgt auf Rang 4 mit 8,9 Prozent. Die Baloise (ehem. Basler) behauptet sich auf Platz 5 mit 7,0 Prozent.

Grundfähigkeitsversicherung und Dread Disease: Canada Life weiterhin vorn

In der Grundfähigkeitsversicherung steht die Canada Life mit 25,2 Prozent der Stimmen nach wie vor an der Spitze der Beliebtheitsskala. Die Dortmunder macht den größten Sprung des Quartals: Sie steigt von Rang 9 im Vorquartal auf den zweiten Platz mit 17,1 Prozent. Die Swiss Life folgt auf Rang 3 mit 11,4 Prozent.

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Die Volkswohl Bund belegt mit 8,1 Prozent den vierten Platz. Die Allianz, die Alte Leipziger und die Baloise teilen sich mit je 7,3 Prozent den fünften Rang.

Bewegung gibt es auch in der EU-Versicherung: Die Volkswohl Bund verteidigt mit 22 Prozent ihren ersten Platz. Die Swiss Life klettert mit 14 Prozent vom vierten auf den zweiten Rang. HDI und Nürnberger teilen sich mit je 12 Prozent den dritten Platz. Die im Vorquartal drittplatzierte Stuttgarter belegt den fünften Platz mit 10 Prozent.

In der Dread-Disease-Versicherung bleibt die Canada Life weiterhin der mit Abstand beliebteste Produktgeber: 61,0 Prozent der Befragten ziehen das Unternehmen der Konkurrenz vor. Es folgen die Zurich Life mit 9,1 Prozent und die Swiss Life mit 7,8 Prozent. Die Nürnberger fällt mit 6,5 Prozent vom dritten auf den vierten Platz.

Risikolebensversicherung: Hannoversche behauptet Spitzenposition

In der Risikolebensversicherung behauptet die Hannoversche mit 19,5 Prozent ihren ersten Platz. Die Dela folgt auf Rang 2 mit 13,3 Prozent. Die Europa belegt mit 12,4 Prozent den dritten Platz.