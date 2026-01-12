Wir haben ausgewertet, welche aktiven Fonds bei unseren Lesern 2025 besonders gefragt waren. Das sind die Top 10 der meistgeklickten Fonds-Factsheets.

Fonds-Hitliste: Welche Fonds haben im vergangenen Jahr das meiste Interesse unserer Leser auf sich gezogen?

Glänzen ohne Gold: Diese 10 aktiven Fonds ohne Rohstoff-Fokus sind am besten gelaufen

2025 war ein turbulentes Jahr für Anleger. Besonders Gold konnte davon profitieren: 45,1 Prozent Plus verzeichnete der Preis einer Feinunze des Edelmetalls. Damit lag der Goldpreis deutlich vor vielen klassischen Aktienindizes. Doch auch die europäischen Aktienmärkte erlebten eine Renaissance: Der Dax legt immerhin um 23 Prozent zu. Der S&P 500 hingegen enttäuschte und konnte nur ein Plus von 4,1 Prozent verzeichnen. Ähnlich verhielt es sich beim Nasdaq (+6,8 Prozent).

Noch besser als Gold liefen übrigens der österreichische Länderindex ATX mit einem Plus von 52,2 Prozent sowie der MSCI South Africa (+57,5 Prozent) und der MSCI Korea (+77 Prozent).

Entsprechend gut liefen Fonds mit einem Fokus auf das Edelmetall und Minen, wie unser Ranking der besten aktiven Fonds des Jahres 2025 zeigt.

Die 10 beliebtesten Fonds in 2025

Aber welche aktiven Fonds waren vor diesem Hintergrund bei unseren Lesern im vergangenen Jahr besonders gefragt?

Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. In unserer Datenbank finden Interessierte alle Informationen, Dokument und Analysetools, die sie benötigen. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen deshalb aus mehr als 30.000 Produkten in verschiedenen Tranchen die zehn beliebtesten aktiven Fonds des Jahres 2025 vor. Klicken Sie sich durch und erfahren Sie, welche Produkte andere Leser im vergangenen Jahr am spannendsten fanden.

