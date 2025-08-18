Bei DAS INVESTMENT werten wir jetzt jeden Monat aus, welche Fonds bei uns im Vormonat am häufigsten aufgerufen wurden. Das sind die Top 10 der meistgeklickten Fonds-Factsheets.

Fonds-Hitliste: Welche Fonds haben das meiste Interesse unserer Leser auf sich gezogen?

Wer in Fonds oder ETFs investiert, hat meist einen langfristigen Anlagehorizont. Allerdings kann es sich auch lohnen, kürzere Zeiträume wie einzelne Monate im Blick zu behalten, um kurzfristige Trends aufzuspüren und die Vorlieben anderer Anleger kennenzulernen.

Deswegen schauen wir ab jetzt jeden Monat auf die Entwicklung des Vormonats. Dazu gehört auch ein Überblick, welche Entwicklungen die Fonds beeinflusst haben können.

US-Märkte feiern Comeback – Schwellenländer stark

Die internationalen Börsen zeigten sich im Juli 2025 von ihrer starken Seite. Insbesondere die US-Märkte vollzogen eine Wende: Nach monatelanger Schwäche legte der S&P 500 satte 5,5 Prozent zu, womit sich das Jahresminus auf nur noch 1,5 Prozent reduzierte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann sogar 5,7 Prozent und drehte damit erstmals 2025 ins Plus – wenn auch nur mit mageren 0,6 Prozent.

Noch stärker präsentierten sich die Schwellenländer: Der MSCI Emerging Markets sprang um 4,6 Prozent nach oben und liegt seit Jahresbeginn mit 6,7 Prozent im Plus. Besonders Taiwan glänzte mit einem Monatsplus von 8,3 Prozent, China legte um beachtliche 7,3 Prozent zu. Südkorea setzte seinen Höhenflug mit weiteren 6,7 Prozent fort – die Jahresperformance summiert sich damit auf 31,4 Prozent.

Deutsche Aktien nur leicht im Plus

Der deutsche Leitindex Dax zeigte sich im Juli hingegen weniger dynamisch und legte lediglich 0,7 Prozent zu. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von 20,9 Prozent zu Buche. Der MDax schnitt mit 1,7 Prozent Zuwachs etwas besser ab und notiert im Jahresverlauf 21,2 Prozent höher.

Europäische Märkte entwickelten sich gemischt: Italien überraschte mit starken 5,1 Prozent Plus, während die Schweiz mit 1,2 Prozent und Frankreich mit 1,5 Prozent nur moderat zulegten. Großbritannien verbuchte solide 3,6 Prozent Zuwachs.

Bitcoin stark – Gold legt zu

Spektakulär entwickelte sich Bitcoin im Juli: Die Kryptowährung stieg um 12,1 Prozent nach oben und summiert die Jahresgewinne auf 12,9 Prozent. Auch Gold glänzte mit einem Plus von 2,4 Prozent und liegt seit Jahresbeginn mit rund 13,7 Prozent im Plus.

Rohstoffe insgesamt legten um 4,9 Prozent zu, konnten damit aber die Jahresverluste von 6,0 Prozent nicht wettmachen. Japan enttäuschte als einer der wenigen Verlierer mit einem minimalen Minus von 0,1 Prozent.

Technologie dominiert Sektorenrally

Bei den globalen Sektoren führte erneut die Technologie mit einem Plus von 7,4 Prozent. Energie überraschte positiv und legte 5,8 Prozent zu, gefolgt von Versorgern mit 5,6 Prozent. Auch Industriewerte zeigten sich mit 5,0 Prozent stark.

Der Gesundheitssektor blieb mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent weiter schwach und notiert seit Jahresbeginn mit 11,3 Prozent im Minus. Basiskonsumgüter legten nur 0,5 Prozent zu, während zyklische Konsumwerte mit 4,4 Prozent deutlich besser abschnitten.

Anleihen im Aufwind

Am Anleihemarkt zeigten sich positive Tendenzen: US-Staatsanleihen legten 2,8 Prozent zu, konnten damit aber die Jahresverluste von 6,3 Prozent nur leicht reduzieren. Schwellenländer-Anleihen glänzten mit 4,5 Prozent Plus. Euro-Hochzinsanleihen stiegen um 1,0 Prozent, während deutsche Bundesanleihen unverändert blieben. Langläufer verloren dagegen 0,9 Prozent.

Die 10 beliebtesten Fonds im Juli

Aber welche aktiven Fonds sind bei Anlegerinnen und Anlegern gerade besonders gefragt?

Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. In unserer Datenbank finden Interessierte alle Informationen, Dokumente und Analysetools, die sie benötigt. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen deshalb aus mehr als 30.000 Produkten in verschiedenen Tranchen die zehn beliebtesten aktiven Fonds des Monats Juli vor. Klicken Sie sich durch und erfahren Sie, welche Produkte andere Leser gerade am spannendsten finden.

Quelle: FWW Fonds-Explorer, Stand der Daten: 18. August 2025