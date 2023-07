Studie deckt auf Die beliebtesten Passwörter im Finanzwesen: Mitarbeiter sehnen sich scheinbar nach Sommer

Mitarbeiter im Finanzwesen, nutzen schwache Passwörter für ihre Unternehmenskonten, zeigt eine Studie des Passwort-Manager-Unternehmens Nord Pass. Zwar würden Cybersicherheits-Experten Unternehmen fortwährend auffordern, ihre Firmenkonten besser zu schützen, dennoch führen Passwörter wie „password“, „123456“ und „aaron431“ weiter die Liste im Finanzwesen an.

Finanzmitarbeiter scheinen sich nach Sommer und Urlaub zu sehnen

Laut der Studie sind die Passwörter „password“ und „123456“, die 2022 die ersten Plätze der weltweit am häufigsten verwendeten Passwörter belegten, auch unter den Mitarbeitern der größten Unternehmen in 20 untersuchten Branchen beliebt. Das Wort „password“ war unter den Angestellten des Finanzsektors die Nummer eins und „123456“ die Nummer zwei.

Dennoch gibt es Branchen-Unterschiede: Vor allem Mitarbeiter im Finanzwesen scheinen sich nach dem Sommer zu sehnen, denn die Passwörter „vacation“, „sunshine“ und „summer“ sind unter den Top-20.

Andere Branchen seien jedoch ebenfalls kreativ, heißt es von den Studienautoren. Das Passwort „dummies“ liegt auf Platz sechs unter Mitarbeitern im Bereich der Konsumgüter, „sexy4sho“ landet auf Platz 16 im Immobilienbereich und „snowman“ liegt auf Platz elf in der Energiebranche.

Gleichzeitig zeigt sich: Die Mitarbeiter der vermögendsten Unternehmen der Welt lieben Passwörter, die direkt auf den Namen einer bestimmten Firma verweisen oder diesen andeuten. Als häufige Inspirationsquelle dienen:

Der vollständige Firmenname,

die E-Mail-Domain des Unternehmens,

ein Teil des Firmennamens,

eine Abkürzung des Firmennamens,

der Name eines Produkts oder

der Name einer Tochtergesellschaft

„Es ist paradox, dass die Unternehmen, die über finanzielle Mittel verfügen, um in die Cybersicherheit zu investieren, dieses Passwortproblem haben“, findet Jonas Karklys, Geschäftsführer von Nord Pass.

Das sind die am häufigsten verwendeten Passwörter in der Finanzbranche:

Password 123456 aaron431 linkedin Profit sunshine ready2go welcome firmenname* password1

*Dieses Passwort bezieht sich direkt auf ein Unternehmen. Nord Pass nennt das genaue Unternehmen nicht.



Wie kann ich ein sicheres Passwort erstellen?

Dass die Passwörter für Hacker leicht zu knacken sind und daher kaum Schutz bieten, sei laut der Studienautoren klar.

Diese Tipps gibt die Verbraucherzentrale, um ein sicheres Passwort zu erstellen:

Je länger das Passwort, desto sicherer. Ein Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein – dann aber auch komplex, das heißt aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen – zum Beispiel § $ % & ! ? – bestehen. Ein langes Passwort, das 20 bis 25 Zeichen oder länger ist, kann hingegen weniger komplex sein und aus zwei Zeichenarten bestehen. Es sollte nicht in einem Wörterbuch zu finden sein oder mit deiner Familie beziehungsweise deinem Umfeld – wie dem Arbeitsplatz – in Verbindung stehen. Es sollte keine bloße Zahlenfolge (12345), keine alphabetische Buchstabenfolge (abcdef) und keine Reihe benachbarter Tasten auf der Tastatur (qwertz) darstellen. Wähle nicht das gleiche Passwort für mehrere Portale.

Über die Studie:

Die Liste der schwächsten Kennwörter wurde in Zusammenarbeit mit einem Drittunternehmen erstellt, das auf die Untersuchung von Vorfällen, die die Cybersicherheit betreffen, spezialisiert ist. Die Experten analysierten Daten, die die 500 größten Unternehmen der Welt nach ihrer Marktkapitalisierung betrafen. Die analysierten Daten wurden in 20 verschiedene Branchen eingeteilt. Die Experten untersuchten die 20 meistgenutzten Passwörter in jeder Branche.