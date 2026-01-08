ETF-Ranking Das sind die meistgeklickten ETFs seit Jahresbeginn

Wir haben ausgewertet, welche ETFs bei unseren Lesern 2025 besonders gefragt waren. Trotz der starken Performance im vergangenen Jahr ist eine Gruppe gar nicht vertreten.

Zwischen Hype und Risiko – was steckt hinter dem „Heiligen Amumbo“?

MSCI World auf Talfahrt: Das sind die 15 besten Europa-Alternativen

Das Börsenjahr 2025 war geprägt von einer Renaissance europäischer Aktienmärkte und einer Goldpreis-Rally. Während der Deutsche Aktienindex mit einem Plus von 23 Prozent überzeugte, erlebten österreichische und italienische Aktien ein spektakuläres Jahr mit über 50 Prozent Wertzuwachs.

Davon profitierten vor allem ETFs auf europäische Aktienmärkte und Edelmetalle: Indexfonds auf österreichische Unternehmen, die Eurozone und Gold-Mining-Aktien gehörten zu den großen Gewinnern. Gleichzeitig enttäuschten US-Technologiewerte und auch Bitcoin erlebte ein schwaches Jahr mit Verlusten von über 17 Prozent.

Die ETFs, die 2025 am besten performt haben, finden Sie hier.

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Die 10 beliebtesten ETFs 2025

Aber welche ETFs waren angesichts starker europäischer Märkte, Gold-Rally und Value-Comeback bei unseren Lesern besonders gefragt?

Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen deshalb aus über 3.200 Produkten die zehn ETFs vor, die 2025 auf unserer Website am häufigsten aufgerufen wurden.

Auffällig dabei: Neben Rüstungs-ETFs waren auch Dividendenstrategien bei unseren Lesern gefragt. Trotz der Gold-Rally zählten ETFs auf Edelmetalle nicht zu den Top 10. Mit dem beliebtesten ETF konnten Anleger im vergangenen Jahr ein Plus von mehr als 61 Prozent erzielen.

Stand der Daten: 08. Januar 2026