ETF-Ranking Das sind die meistgeklickten ETFs seit Jahresbeginn

Egal, ob Welt-ETFs, Themenspezialisten oder Krypto-ETPs – mit unserem Fonds-Explorer findest du die richtigen Produkte im Handumdrehen. Wir haben ausgewertet, welche ETFs bei unseren Lesern dieses Jahr besonders gefragt waren. In unserer Klickstrecke findest du die zehn meistgeklickten ETFs 2023.

© Jessica Hunold mit Canva

Das Jahr 2022 hatte es in sich: Energiepreisschock, Inflation und Aktienmarkt-Verwerfungen verunsicherten viele Anleger. Doch so schlimm wie 2022 für Anleger auch war, so positiv startete das Jahr 2023. Direkt im Januar ging es für zahlreiche Indizes steil bergauf. Für den deutschen Leitindex Dax war es sogar der beste Start seit 20 Jahren.

Und auch zum Jahresabschluss notiert der deutsche Aktienmarkt allen Widrigkeiten zum Trotz auf Rekordniveau. Damit übertraf er die Erwartungen vieler Experten, die zu Jahresbeginn noch skeptisch waren. Mit Zinserhöhungen, Bankenpleiten und politischen Krisen bot schließlich auch 2023 reichlich Potenzial für Verwerfungen.

Die 10 beliebtesten ETF s 2023

Aber welche ETFs waren angesichts steigender Aktienmärkte, Zinserhöhungen und konjunkturellen Sorgen bei Anlegerinnen und Anlegern besonders gefragt?

Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. Wer seine Anlageentscheidungen selbst trifft, findet in unserer Datenbank alle Informationen, Dokumente und Analysetools, die er benötigt. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir deshalb aus über 3.200 Produkten die zehn beliebtesten ETFs des Jahres 2023 vor.

Klick dich durch und erfahre, welche Produkte andere Anleger seit Jahresbeginn am spannendsten fanden.

Stand aller Daten: 21. Dezember 2023