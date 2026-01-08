ETF-Ranking Das sind die meistgeklickten ETFs seit Jahresbeginn

Beliebteste ETFs 2025: Das sind die Favoriten unserer Leser
- Die meistgeklickten ETFs unserer Leser 2025 Seite 1
- Global X Defence Tech ETF Seite 2
- iShares Core MSCI World ETF Seite 3
- Wisdomtree Europe Defence ETF Seite 4
- Amundi Euro Stoxx Banks ETF Seite 5
- Global X Super Dividend ETF Seite 6
- Invesco Technology S&P Select Sector ETF Seite 7
- Future of Defense ETF Seite 8
- Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged ETF Seite 9
- Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged ETF Seite 10
- Vaneck Defense ETF Seite 11
Das Börsenjahr 2025 war geprägt von einer Renaissance europäischer Aktienmärkte und einer Goldpreis-Rally. Während der Deutsche Aktienindex mit einem Plus von 23 Prozent überzeugte, erlebten österreichische und italienische Aktien ein spektakuläres Jahr mit über 50 Prozent Wertzuwachs.
Davon profitierten vor allem ETFs auf europäische Aktienmärkte und Edelmetalle: Indexfonds auf österreichische Unternehmen, die Eurozone und Gold-Mining-Aktien gehörten zu den großen Gewinnern. Gleichzeitig enttäuschten US-Technologiewerte und auch Bitcoin erlebte ein schwaches Jahr mit Verlusten von über 17 Prozent.
Die ETFs, die 2025 am besten performt haben, finden Sie hier.
Die 10 beliebtesten ETFs 2025
Aber welche ETFs waren angesichts starker europäischer Märkte, Gold-Rally und Value-Comeback bei unseren Lesern besonders gefragt?
Ein Indikator dafür ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen deshalb aus über 3.200 Produkten die zehn ETFs vor, die 2025 auf unserer Website am häufigsten aufgerufen wurden.
Auffällig dabei: Neben Rüstungs-ETFs waren auch Dividendenstrategien bei unseren Lesern gefragt. Trotz der Gold-Rally zählten ETFs auf Edelmetalle nicht zu den Top 10. Mit dem beliebtesten ETF konnten Anleger im vergangenen Jahr ein Plus von mehr als 61 Prozent erzielen.
Stand der Daten: 08. Januar 2026