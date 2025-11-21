Im Ranking der beliebtesten Versicherungsmarken Deutschlands muss sich die langjährige Spitzenreiterin Huk-Coburg nun mit Platz zwei begnügen. Welcher Versicherer nun führt.

Die Versicherungsbranche hat eine neue Nummer eins: Im aktuellen Ranking „Marken des Jahres 2025“ des Analysehauses Yougov und des Handelsblatts eroberte die Allianz die Spitzenposition unter den Versicherern. Mit einem Scorewert von 17,7 Punkten verdrängte der Konzern die Huk-Coburg, die in den Vorjahren das Ranking dominiert hatte.

Machtwechsel an der Spitze

Die Huk-Coburg, die zuvor mehrfach in Folge als beliebteste Versicherermarke ausgezeichnet worden war, erreichte diesmal 17,1 Punkte und reiht sich auf dem zweiten Platz ein. Trotz des Abstiegs liegt der Unterschied zur Allianz bei nur 0,6 Punkten. Im Vorjahr hatte die Huk-Coburg noch mit 17,9 Punkten vor der Allianz (16,0 Punkte) gelegen.

Den dritten Rang teilen sich die ADAC Versicherungen und die Huk24 mit jeweils 12,0 Punkten. Während die Huk24 gegenüber dem Vorjahr aufholen konnte, behauptete der ADAC seine Position. Auf Platz fünf folgt die Axa mit 10,2 Punkten, die damit die Ergo aus den Top-Fünf verdrängte.

Große Lücke zu anderen Branchen

Der Abstand der Versicherer zu den Spitzenreitern über alle Branchen hinweg bleibt erheblich. Die Drogeriemarktkette dm führt das Gesamtranking mit einem fast dreimal so hohen Scorewert von 50,5 Punkten an. Nach acht Jahren eroberte dm damit erstmals wieder den Spitzenplatz zurück.

Auf Platz zwei im Gesamtranking folgt der dänische Spielwarenhersteller Lego mit 49,4 Punkten, der sich um zwei Ränge verbesserte. Den Finanzdienstleister Paypal, der in den drei Jahren zuvor jeweils Verbraucherliebling war, findet sich nun mit 49,2 Punkten auf Rang drei wieder. Die weiteren Top-Ten-Plätze belegen Samsung (45,7 Punkte), Bosch (45,0 Punkte), Adidas (41,1 Punkte), DHL (40,8 Punkte), Aldi (39,9 Punkte) sowie Nivea und Rossmann mit jeweils 39,8 Punkten.

Methodik: Sechs Dimensionen entscheiden

Das Ranking basiert auf mehr als 900.000 Online-Interviews, die Yougov zwischen September 2024 und August 2025 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov BrandIndex“ durchführte. Der Index-Wert setzt sich aus den Durchschnittswerten von sechs Bewertungsdimensionen zusammen: Allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft, Arbeitgeberimage und Kundenzufriedenheit.

Die Scorewerte können zwischen minus 100 (vollständig negative Markenwahrnehmung) und plus 100 (vollständig positive Wahrnehmung) liegen. In der Kategorie Versicherungen wurden aktuell 29 Marken bewertet. Das Gesamtranking umfasst 32 Kategorien aus den Sektoren Banken und Versicherungen, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Einzelhandel, Mobilität und Tourismus, Freizeit und Unterhaltung, Technologie und Elektronik, Automotive sowie Dienstleister.

Allianz auch bei Qualität vorn

Die Führungsposition der Allianz bestätigt sich auch in Teilrankings zu einzelnen Bewertungsdimensionen. Bei der Qualitätswahrnehmung setzte sich der Konzern ebenfalls gegen die Huk-Coburg durch. Beim allgemeinen Eindruck siegten die Arag Versicherungen vor der Axa.

Auch in anderen Markenstudien schneidet die Allianz gut ab: In der von Reader's Digest und dem Marktforschungsinstitut Dialego durchgeführten Studie "Trusted Brands" lautet die Reihenfolge ebenfalls Allianz vor Huk-Coburg.

Weitere Markenstudien bestätigen Spitzenposition

Die Führungsposition der Allianz zeigt sich auch in anderen aktuellen Markenstudien. In der im Mai 2024 veröffentlichten Studie "Most Trusted Brands" von Reader's Digest und Dialego führte die Allianz ebenfalls vor der Huk-Coburg das Ranking der vertrauenswürdigsten Versicherungsmarken an.

Bei einer im April 2025 publizierten Untersuchung der Unternehmensberatung Brand Trust zur Zukunftsfähigkeit von Versicherern hingegen lagen Insurtechs wie Lemonade, Getsafe und Neodigital vorne. Huk-Coburg, Ergo und Allianz folgten erst auf den Plätzen vier bis sechs.