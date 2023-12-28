Platz 10: Inflationsausgleichs-Prämie auch für Versicherungsmitarbeiter in Elternzeit
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Mutter mit Baby am Laptop | © Pexels
Mutter mit Baby am Laptop: Auch Versicherungsangestellte in Elternzeit bekommen die Inflationsausgleichsprämie. Bildquelle: Pexels

Der Arbeitgeberverband AGV und die Gewerkschaft Verdi haben sich nun auf eine Inflationsausgleichsprämie für Angestellte in Elternzeit geeinigt. Wie viel Geld Mütter und Väter mindestens bekommen, wem eine noch höhere Prämie zusteht und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen. >> Zum Artikel