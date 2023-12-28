Versicherungen
Die beliebtesten Versicherungsnews 2023
Jahresrückblick Die beliebtesten Versicherungsnews 2023
Der Arbeitgeberverband AGV und die Gewerkschaft Verdi haben sich nun auf eine Inflationsausgleichsprämie für Angestellte in Elternzeit geeinigt. Wie viel Geld Mütter und Väter mindestens bekommen, wem eine noch höhere Prämie zusteht und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen müssen. >> Zum Artikel
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