„Absolute Transparenz“ - für viele Anbieter von Finanzprodukten ist das ein schöner Marketing-Gag. Aber nicht für Dirk Müller. Der als Mr. Dax bekannte Börsenexperte, der bei der Auflegung seines Aktienfonds seinen Anlegern absolute Transparenz versprach, hält Wort. Jede Woche berichtet Müller auf der extra für den Fonds eingerichteten Facebook-Seite über Entwicklungen bei Unternehmen, deren Aktien er im Portfolio hält, gibt Einschätzungen zum weiteren Kursverlauf und erklärt allgemeinverständlich seine Kauf- und Verkaufsentscheidungen.Anleger, die den Börsenguru persönlich treffen möchten, bekommen im April die Gelegenheit dazu. „Endlich ist es soweit! Wir freuen uns, Sie am 09. April 2016 zum ersten Mal zu unserem jährlichen Anleger-Kongress begrüßen zu dürfen“, so der jüngste Facebook-Eintrag von Müller. Die Veranstaltung finde im Heidelberger Schloss statt, Eintrittskarten gebe es zum Selbstkostenpreis. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Cashkurs-Seite . Den meisten Anlegern gefällt es: 30 Facebook-Nutzer haben Müllers Eintrag mit dem Daumen-Oben-Zeichen markiert. „Bin sehr gespannt was uns da erwartet“, schreibt Wolfgang Walther. Und Daniel Ehrhardt fragt seine Kontakte, ob sie auch Interesse an der Veranstaltung hätten.Noch mehr Begeisterung zeigten einige Facebook-Nutzer in der Planungsphase. „Gibt es Eintrittskarten? Denn wenn Millionen Anleger kommen... Wo ist der Platz???“ fragte Sven Stoll Ende vergangenen Jahres, als Müller seine Pläne für ein Anlegertreffen bekannt gab. Nun scheint Mr. Dax die Anregung seines Fans berücksichtigt zu haben. So messen einige Räume im Heidelberger Schloss jeweils mehr als 500 Quadratmeter. Da passen zwar immer noch keine Millionen, aber zumindest ein paar Hundert Anleger rein.