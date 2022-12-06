Gehaltsvergleich Die besten Nebenjobs für die Vorweihnachtszeit
Von wegen Weihnachtsstimmung: Die Inflation hält die deutsche Wirtschaft weiterhin fest im Griff – für viele wird der Nebenjob also zum Muss. Dabei bietet die kalte Jahreszeit einige Möglichkeiten, das eigene Budget etwas aufzustocken. Egal ob nun als Weihnachtsmann, Weihnachtsmarkt-Verkäufer oder als Aushilfe auf Weihnachtsfeiern. Bei manchen saisonalen Jobs sind bis zu 16 Euro Stundenlohn drin. Wir zeigen dir die Top-Auswahl des Stellenportals Jobmensa.
Durchschnittlicher Stundenlohn: 12,75 Euro
Maximaler Stundenlohn: 13 Euro
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