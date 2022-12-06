Gehaltsvergleich Die besten Nebenjobs für die Vorweihnachtszeit

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Platz 11: Weihnachtsbaum-Verkäufer
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Ein Mann verpackt einen Weihnachtsbaum | © Imago Images / Geisser
Ein Mann verpackt einen Weihnachtsbaum: In Deutschland werden rund 29 Millionen Weihnachtsbäume pro Jahr gekauft. Bildquelle: Imago Images / Geisser

Durchschnittlicher Stundenlohn: 12,75 Euro

Maximaler Stundenlohn: 13 Euro