Günstiger Sektor, breit aufgestellt

Ein Sektor, der aktuell günstig ist und voller Zukunftschancen steckt, ist die Agrarbranche. Dieser Sektor ist breit aufgestellt, dazu zählen unter anderem Saatgut- und Düngemittelhersteller, Hersteller von Landmaschinen und natürlich auch Nahrungsmittelerzeuger. Auch Fonds, die in den Holz-Sektor investieren, befinden sich in dieser Peergroup.

Nach der Outperformance kam 2023 die Ernüchterung

Agrar- beziehungsweise Landwirtschafts-Aktien gehörten nach der Corona-Krise zu den stärksten Outperformern, sie konnten viele andere Themen-Fonds hinter sich lassen. Und es ging positiv weiter: Im Jahr 2022 hatten Tech- und Wachstumswerte zu kämpfen und mussten Kursverluste auf breiter Front hinnehmen, während der Agrar-Sektor sich relativ stabil durch das Jahr bewegte. Im Jahr darauf dann plötzlich ein anderes Bild: Die Tech-Branche boomte 2023, der Agrar-Sektor dagegen erlitt Verluste und konsolidiert bis heute.

Innovationen sind nötig

Wie im Tech-Sektor mit dem Thema KI, gibt es auch im Agrar-Sektor ein Wandel. Eine der Herausforderungen ist, immer mehr Menschen zu ernähren, wobei die Anbauflächen nicht beliebig vergrößert werden können. Es gilt also, die Ernährung der Zukunft zu finden, die möglichst gesund, nachhaltig und ethisch vertretbar sein soll.

Muskelfleisch aus dem Bioreaktor

Es gibt bereits neue Proteinlösungen und Anbaumethoden, die vor noch nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen wären. So ist die Herstellung von Fleisch aus Zellkulturen eine Methode, um den ökologischen Fußabdruck dauerhaft zu reduzieren. Für die Herstellung von Muskelfleisch im Bioreaktor ("Clean Meat") braucht es nur rund drei Wochen. Allerdings ist diese Art der Herstellung noch nicht für eine Großproduktion geeignet, doch mittel- bis langfristig kann dies durchaus Realität werden.

Der Zeitpunkt scheint attraktiv

Die beschriebene Konsolidierung, beginnend in 2023, und die damit einhergehenden günstigeren Bewertungen sprechen dafür, dass es ein guter Zeitpunkt ist, sich mit dem Sektor näher zu beschäftigen. Das haben wir getan und uns die Top fünf Fonds angeschaut, die in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir die fünf besten Aktienfonds der Kategorie „Rohstoffe Agrar Welt“. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von fünf Jahren (Stand: 29. August 2024).