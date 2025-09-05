Bis zu 100 Prozent Plus in einem Jahr: Chinas Aktienmärkte sind im Aufwind. Wir zeigen die Fonds und ETFs mit der besten Performance.

Der chinesische Aktienmarkt ist derzeit auf der Überholspur. Nach dem Zollschock im Frühjahr legten die Märkte seit April kräftig zu. Der Shanghai Composite markierte dabei ein neues Zehnjahreshoch, der CSI 300 liegt aktuell mehr als 20 Prozent über seinem Jahrestief. Trotz der starken Rally notieren chinesische Aktien im internationalen Vergleich nach wie vor mit einem deutlichen Bewertungsabschlag, was sie für Investoren interessant macht.

Doch diese Entwicklung bringt auch Sorgen mit sich, so überlegt die Finanzaufsicht wohl gerade in den Markt einzugreifen, um die Rally zu dämpfen und Kleinanleger vor hohen Verlusten zu schützen. Die Wunden des Crashs im Jahr 2015 sitzen noch tief, viele Anleger verloren dort große Teile ihrer investierten Gelder. Genau dies will man verhindern, um Konjunktur und Konsum zu schützen und zu stärken.

Doch was ist der Grund für den jüngsten Kursanstieg? Haupttreiber der positiven Entwicklung sind geld- und fiskalpolitische Maßnahmen. Die Notenbank hat die Geldpolitik gelockert, die Regierung flankiert dies mit Konjunkturprogrammen und gezielten Fördermaßnahmen. Unternehmen wiederum stützen den Markt durch Aktienrückkäufe und steigende Dividenden.

Ein zusätzlicher Impuls kommt aus dem Technologiesektor: Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz, wie beispielsweise durch das chinesische KI-Modell Deepseek, haben das Vertrauen in die Innovationskraft des Landes gestärkt.

Hinter der positiven Marktstimmung stehen jedoch nach wie vor strukturelle Herausforderungen. Die Immobilienkrise belastet weiterhin Banken und Verbraucher, die Konsumnachfrage entwickelt sich nur zögerlich, und geopolitische Spannungen mit den USA sorgen für Unsicherheit. Hinzu kommt ein Anstieg der kreditfinanzierten Aktienkäufe, der an die Übertreibungen von 2015 erinnert. Für Investoren bedeutet dies: Neben den Chancen bleibt ein erhöhtes Rückschlagpotenzial bestehen.

Regierung treibt wirtschaftliche Projekte voran

China treibt derzeit mehrere große wirtschaftliche Projekte voran. Mit der staatlichen Strategie der sogenannten Dual Circulation soll die Wirtschaft unabhängiger vom Export werden, das Programm „Made in China 2025“ zielt auf eine Modernisierung der Industrie, und im Technologiesektor zeigen Erfolge wie Deepseek die wachsende Konkurrenzfähigkeit.

Für Anleger eröffnet sich damit ein Markt, der gleichermaßen Chancen wie Unsicherheiten bietet. Entscheidend wird sein, ob es Peking gelingt, die strukturellen Probleme im Immobilien- und Konsumbereich nachhaltig zu lösen und gleichzeitig die Innovationsagenda weiter voranzutreiben.

So haben wir die Top-Ten-Fonds herausgefiltert

Wir haben uns die Kategorie Aktienfonds (All Cap und Large Cap) mit Schwerpunkt China angeschaut und die Fonds nach dem Ergebnis über ein Jahr sortiert. Institutionelle Tranchen haben wir nicht berücksichtigt. Auch Anteilsklassen mit erkennbaren Währungsabsicherungen haben wir außen vor gelassen. Bei ETFs, die den identischen Index abbilden, haben wir nur den jeweils besten Fonds in die Liste aufgenommen.

Die Top-Ten-Fonds über ein Jahr finden Sie auf den folgenden Seiten.