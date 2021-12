23 Fonds im Crashtest Die besten Pazifik-Aktienfonds

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 18 weiteren Fonds

In beiden Bereichen gehören Ogoshi zufolge diverse japanische Firmen zur Weltspitze. Als Beispiel nennt sie das auf Roboter-Sensorik spezialisierte IT-Unternehmen Keyence und den Gaming-Konzern Nintendo. Insgesamt beobachten Ogoshi und Lloyd in ihrer Zielregion 1.500 Titel, von denen am Ende um die 70 im Fonds landen – oftmals solche, die wie Taiwan Semiconductor, Tencent oder Samsung auch in klassischen Südostasien-Fonds die Top Ten zieren. Der Japan-Anteil des JPM Pacific Equity beträgt aktuell etwas über 30 Prozent. Das deckt sich in etwa mit dem Gewicht im Vergleichsindex MSCI Asia Pacific, von dem die Fondsmanager den internen Richtlinien zufolge jeweils bis zu 15 Prozentpunkte nach oben oder unten abweichen dürfen.

Mehr als doppelt so viel, nämlich 63 Prozent, beträgt derzeit der Japan-Anteil im drittplatzierten Comgest Growth Asia. Auch dort legen sich die verantwortlichen Fondsmanagerinnen Chantana Ward und Caroline Maes nicht schon im Vorfeld auf eine exakte Gewichtung fest, sie ergibt sich aus der Auswahl der als besonders wachstumsträchtig eingestuften Einzeltitel. Dabei sieht Ward die Börse in Tokio als eine Art Türöffner Richtung Asien: „Viele der dort gehandelten Unternehmen haben seit mehr als drei Jahrzehnten eine starke Verbindung in die Region.“ Überwiegend auf Japan selbst ausgerichtete Marktführer wie der Medizin-Dienstleister M3, der Online-Bezahldienst GMO Payment Gateway oder der Bekleidungs-Einzelhändler Fast Retailing runden diesen Part des Portfolios ab.

Während Ogoshi und Lloyd in Hongkong und damit mehr oder weniger direkt vor Ort sitzen, arbeiten Ward und Maes von Paris aus. Wie die beiden JP-Morgan-Manager können sie jedoch auf lokale Teams in der Region zurückgreifen. Comgest-typisch bevorzugen sie mit derzeit nur 37 Positionen ein sehr konzentriertes Portfolio. Punkte sammelte der Comgest Growth Asia folgerichtig vor allem in der Teildisziplin Aktives Management. Doch auch die Stresstest-Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen: Der maximale Verlust im Zeitraum März 2016 bis März 2021 betrug beispielsweise nur 26 Prozent, während manche Konkurrenten zwischenzeitlich 40 Prozent oder mehr abtauchten. Spitzenreiter im negativen Sinne: ein am Dow Jones Asia Pacific Select Dividend ausgerichteter ETF aus dem Hause iShares mit einem Minus von 46 Prozent.