Gute Aussichten für Schwellenländer-Fonds: Die aufstrebenden Märkte zählen zu den Profiteuren der Zinswende. Welche Strategien in den vergangenen fünf Jahren am erfolgreichsten waren, zeigt unser Ranking der zehn besten Emerging-Markets-Aktienfonds.

Peripheriemärkte dominieren die Hitlisten

Ein Blick auf die Liste der erfolgreichsten Schwellenländer (Emerging Markets) Fonds der letzten 5 Jahre offenbart unmittelbar, dass die Investitionen in Grenzmärkte (Frontier Markets) die Vergleichslisten anführen. Entwicklungsländer in der zweiten Reihe wie Vietnam, Malaysia oder Nigeria wachsen dynamisch und zeigen auch an den heimischen Börsen viel Wachstumsphantasie. Immer mehr Geld drängt derzeit in diese aufstrebende Regionen. Mit Fonds, die in diese Frontier Markets investieren, profitieren Anleger von diesem Trend.

Wirtschaft mit Wachstum

Viele Frontiermärkte befinden sich in einer frühen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung. Wertpapierbörsen sind weniger erschlossen und selten von Analysten gecovert. Häufig engagieren sich nur wenige Spezialisten mit besonderen Kenntnissen der Märkte oder Grassroot Research vor Ort. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der Grenzmärkte liegt 2024 dreimal so hoch wie das der etablierten Industrieländer. Immer mehr Fondsgesellschaften entdecken die Frontiermärkte als lukrative Anlagechance und erweitern ihr Fondsspektrum um diese Grenzmärkte. Weitere Mittelzuflüsse in diese Regionen sind daher die Folge.

Demografische Vorteile

Viele der aufstrebenden Länder haben eine junge und wachsende Bevölkerung, was langfristig zu einer steigenden Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen führt. Im Vergleich zu Industriestaaten und Schwellenländern weisen Frontier Markets oft höhere Geburtenraten auf. Dies sorgt für ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum und eine Verjüngung der Gesellschaft. Mit dem wirtschaftlichen Fortschritt wächst auch die Mittelschicht in diesen Ländern. Eine größere Mittelschicht bedeutet höhere Konsumausgaben und eine stärkere Binnenwirtschaft. Zudem wird in vielen Frontier Markets zunehmend in Bildung und berufliche Qualifikation investiert. Dies verbessert die Produktivität und Innovationskraft der Arbeitskräfte.

Urbanisierung und Rohstoffreichtum

Viele der aufstrebenden Länder erleben eine rasche Urbanisierung. Dies führt zu einer verstärkten Nachfrage nach Infrastruktur, Wohnraum und städtischen Dienstleistungen, was wiederum das Wirtschaftswachstum weiter antreibt. Gleichzeitig verfügen viele der Länder über einen großen Rohstoffreichtum. Einige Frontier Markets sind reich an natürlichen Ressourcen, was ihnen zusätzliche Einnahmequellen und wirtschaftliche Stabilität für die Zukunft verschaffen kann.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir die Top 10 Aktienfonds der Kategorie „Emerging Markets“. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über fünf Jahre (Stand: 23. September 2024).