Übernahme-Poker bei der Commerzbank: Zuerst überrumpelt man die Bundesregierung und kauft dort ein großes Paket, um bereits in dieser Woche zu verkünden, dass man über 20 Prozent der Commerzbank besitzt. Ein Paukenschlag, der ordentlich Bewegung in die Bankenlandschaft bringt.

Bankaktien besser in einem Fonds

Die Bilanzen von Banken sind kompliziert und die in ihnen schlummernden Chancen und Risiken oft schwer zu verstehen. Wer daher über Investitionen in Bankaktien nachdenkt, der sollte diese besser mit einem breit gestreuten aktiven Investmentfonds oder zumindest mit einem gut diversifizierten passiven Index über ETFs tun. Zum einen reduziert sich damit das Einzelwertrisiko des Sektors, zum anderen verfügt zumindest der aktive Fonds über einen Fondsmanager, von dem man erwarten darf, dass er einen besseren Überblick des Finanzsektors vorweisen kann. In der Hitliste der besten Aktienfonds befinden sich daher aktive wie passive Produkte in einem ausgewogenen Verhältnis.

Ungeliebt aber sexy

Bankaktien werden von vielen globalen oder regionalen Aktienfondsmanager gemieden. Vor allem nach der Finanzkrise waren Investitionen in Bankwerte ein No Go. Bis heute sind daher Finanztitel eher untergewichtet in globalen Portfolios. Erst der jüngste Anstieg der Zinsen hat dazu geführt, dass Bankwerte wieder mehr in den Fokus gerückt sind und die steigende Nachfrage zu Kursgewinnen geführt haben. Und da viele Banken inzwischen nicht nur ihre Hausaufgaben nach der Finanzkrise gemacht haben, sondern auch wieder lukrative Gewinne einfahren, zahlen sie attraktive Dividenden. Titel wie eine ABN Amro oder HSBC stehen daher wieder auf den Kauflisten der professionellen Investoren.

Finanzwerte sind mehr als nur Bankaktien

Einige Fonds für Finanzwerte investieren aber nicht nur in Bankaktien. Der Sektor bietet viel mehr als nur das klassische Bankgeschäft. Neben den etablierten Namen der Bankenszene finden sich in vielen Fonds auch Werte aus dem Versicherungsgewerbe, Börsenbetreiber, dem Leasinggeschäft oder auch Investmentgesellschaften und globale Vermögensverwalter. Es lohnt sich daher einen Blick in seinen Fonds zu werfen, um zu wissen welche Sektoren und Einzelwerte tatsächlich im Portfolio enthalten sind.

Die Top 10 Aktienfonds Finanzwerte mit dem besten Ergebnis über die letzten 5 Jahre:

Rang 10: iShares S&P 500 Financials Sector Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 20.11.2015

20.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B4JNQZ49

IE00B4JNQZ49 Performance YTD: 18,59%

18,59% Performance 1 Jahr: 27,75%

27,75% Performance 3 Jahre: 28,25%

28,25% Performance 5 Jahre: 69,68%

69,68% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,62

0,62 Volatilität 5 Jahre: 22,55%

22,55% Volumen in Mio. EUR: 1149

1149 Währung: USD

Rang 9: Fidelity Funds - Global Financial Services

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Fidelity Funds - Global Financial Services Fd I Acc (EUR) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 23.01.2017

23.01.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1550163023

LU1550163023 Performance YTD: 19,54%

19,54% Performance 1 Jahr: 25,26%

25,26% Performance 3 Jahre: 28,09%

28,09% Performance 5 Jahre: 73,72%

73,72% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

0,67 Volatilität 5 Jahre: 18,41%

18,41% Volumen in Mio. EUR: 1129

1129 Währung: EUR

Rang 8: Blackrock Global Funds World Financials

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Blackrock Global Funds - World Financials Fund D2RF USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 12.11.2007

12.11.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0329593262

LU0329593262 Performance YTD: 20,50%

20,50% Performance 1 Jahr: 30,16%

30,16% Performance 3 Jahre: 28,43%

28,43% Performance 5 Jahre: 80,84%

80,84% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,53

0,53 Volatilität 5 Jahre: 27,58%

27,58% Volumen in Mio. EUR: 1431

1431 Währung: USD

Rang 7: Amundi Stoxx Europe 600 Banks Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 17.01.2019

17.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1834983477

LU1834983477 Performance YTD: 25,16%

25,16% Performance 1 Jahr: 33,62%

33,62% Performance 3 Jahre: 72,40%

72,40% Performance 5 Jahre: 86,47%

86,47% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,52

0,52 Volatilität 5 Jahre: 28,02%

28,02% Volumen in Mio. EUR: 954

954 Währung: EUR

Rang 6: iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 25.04.2001

25.04.2001 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG

BlackRock Asset Management Deutschland AG ISIN: DE000A0F5UJ7

DE000A0F5UJ7 Performance YTD: 28,37%

28,37% Performance 1 Jahr: 37,24%

37,24% Performance 3 Jahre: 77,55%

77,55% Performance 5 Jahre: 91,48%

91,48% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,52

0,52 Volatilität 5 Jahre: 28,00%

28,00% Volumen in Mio. EUR: 1928

1928 Währung: EUR

Rang 5: Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 07.07.2009

07.07.2009 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00B5MTWD60

IE00B5MTWD60 Performance YTD: 26,32%

26,32% Performance 1 Jahr: 35,75%

35,75% Performance 3 Jahre: 68,46%

68,46% Performance 5 Jahre: 89,80%

89,80% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,52

0,52 Volatilität 5 Jahre: 29,05%

29,05% Volumen in Mio. EUR: 20

20 Währung: EUR

Rang 4: Invesco EURO STOXX Optimised Banks Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 11.04.2011

11.04.2011 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00B3Q19T94

IE00B3Q19T94 Performance YTD: 27,63%

27,63% Performance 1 Jahr: 38,01%

38,01% Performance 3 Jahre: 73,34%

73,34% Performance 5 Jahre: 100,76%

100,76% SRI: 6

6 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,48

0,48 Volatilität 5 Jahre: 33,50%

33,50% Volumen in Mio. EUR: 189

189 Währung: EUR

Rang 3: iShares Euro Stoxx Banks 30-15 Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 25.04.2001

25.04.2001 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG

BlackRock Asset Management Deutschland AG ISIN: DE0006289309

DE0006289309 Performance YTD: 30,35%

30,35% Performance 1 Jahr: 42,21%

42,21% Performance 3 Jahre: 79,21%

79,21% Performance 5 Jahre: 106,80%

106,80% SRI: 6

6 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,49

0,49 Volatilität 5 Jahre: 33,19%

33,19% Volumen in Mio. EUR: 915

915 Währung: EUR

Rang 2: Amundi Euro Stoxx Banks Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 08.11.2018

08.11.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1829219390

LU1829219390 Performance YTD: 26,98%

26,98% Performance 1 Jahr: 38,43%

38,43% Performance 3 Jahre: 75,59%

75,59% Performance 5 Jahre: 104,90%

104,90% SRI: 6

6 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,50

0,50 Volatilität 5 Jahre: 33,28%

33,28% Volumen in Mio. EUR: 1340

1340 Währung: EUR

Rang 1: Algebris Financial Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024